Entregan 5,000 kits a estudiantes de 120 centros educativos del Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), a través de la Dirección de Desarrollo Humano, realizó la entrega de 5,000 kits a niñas y niños de 120 centros educativos gubernamentales del Distrito Central, con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de descanso, estudio y protección.

La iniciativa, impulsada bajo la gestión de Paola Rubí, esposa del alcalde Juan Diego Zelaya, se desarrolla con el apoyo del Club Rotario y Sleeping Children Around the World (SCAW), como parte de las acciones dirigidas al bienestar de la niñez capitalina.

Durante la primera jornada de entregas, Rubí destacó que “aquí estamos desde el Central Vicente Cáceres con un grupo de gente, especialmente agradecidos con el Club Rotario, con el Grupo SCAW, que nos donaron 5,000 kits, que contienen colchones, sábana, una mochila, cuaderno, lápices, camisa, short, mosquitero. Muy agradecidos porque estamos ayudando a 5,000 niños de la ciudad capital”.

Entre los centros educativos beneficiados se encuentran el Instituto Central Vicente Cáceres, el Centro de Educación Básica José Cecilio del Valle, el Instituto Técnico Honduras, la Escuela 21 de Octubre, la Escuela José Cecilio del Valle, el Centro Educativo Santa María, el Instituto Técnico Luis Bográn y el Centro de Educación Básica Centro América Este.