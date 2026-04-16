La última parada de la Maratón del Saber llega a las aulas en San Marcos de Colón

Tegucigalpa, Honduras.- En la aldea San Francisco, en el municipio de San Marcos de Colón, Choluteca, 270 niños y niñas se llenaron de sonrisas al recibir con ilusión cuadernos nuevos donde escribirán sus metas paso a paso a través del aprendizaje y la enseñanza. El bullicio habitual del recreo en el Centro de Educación Básica Norberto Guillén se transformó en expectativa cuando arribaron cajas llenas de cuadernos como parte de la campaña Maratón del Saber de EL HERALDO y empresas solidarias como Cuadernos Quick en su última entrega de 2026. Las manos pequeñas se alzaron sosteniendo los útiles nuevos, como si cada uno fuera una promesa. En fila, organizados por grado, los niños esperaban su turno mientras los más grandes apoyaban la entrega con responsabilidad. “Quiero agradecer a EL HERALDO y a Cuadernos Quick por esa noble labor que realizan año con año en llevar a cada uno de los centros educativos beneficiados libros de texto que sirven para que los docentes y estudiantes puedan realizar los procesos educativos de manera correcta”, destacó el director del CEB, Ander Carrasco.

El también profesor gradeció la labor solidaria, ya que los cuadernos son una herramienta que abre caminos en una zona donde el acceso a materiales educativos es limitado. Los docentes también participaron activamente en la jornada, organizando a los alumnos y recordando la importancia de cuidar los útiles escolares, conscientes de que muchos niños no cuentan con los recursos para adquirirlos. “En estos cuadernos se plasman conceptos, ideas, emociones y creatividad de los estudiantes en cada una de las clases que se brindan diariamente”, expresó con alegría. Entre tímidas sonrisas y miradas curiosas, los niños hojeaban las páginas nuevas; algunos incluso escribían sus nombres con entusiasmo, marcando el inicio de una nueva etapa en su formación académica.

“El que un niño tenga un cuaderno y un lápiz significa crecimiento y oportunidad de poder plasmar ideas y conocimientos que a futuro le van a servir para poder ser un profesional o un ciudadano de bien en la sociedad”, consideró el director. La emoción también se sintió entre los estudiantes, quienes expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, conscientes de que estos materiales serán clave en su proceso de aprendizaje diario. “Estamos agradecidos con EL HERALDO y Cuadernos Quick por su valiosa donación de estos útiles que nos servirán de mucho para el aprendizaje y conocimiento y seguir adelante con nuestros sueños como estudiantes”, expresó un alumno.