Educación: Desfiles patrios tendrán una sola ruta oficial en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Los desfiles patrios de este 15 de septiembre en Tegucigalpa tendrán una sola ruta oficial, según confirmó la ministra de Educación, Arely Argueta, quien invitó a los hondureños a participar en las actividades conmemorativas por los 205 años de independencia del país. El recorrido comenzará en el sector de Plantas Tropicales en el bulevar Suyapa, y finalizará en el Estadio Nacional Chelato Uclés, donde se concentrarán los participantes en los actos oficiales. Este año, un total de 60 colegios formarán parte del desfile en la capital. A nivel nacional, también se desarrollarán actividades cívicas en los 18 departamentos, con desfiles y actos patrios en comunidades y centros educativos.

En el caso de Tegucigalpa, la Secretaría de Educación advirtió que cualquier actividad que se desarrolle fuera de la ruta oficial podría tener un carácter político y no cívico. La institución señaló que los festejos deberán ajustarse al recorrido y a las disposiciones establecidas para la celebración, para evitar cualquier tipo de inconveniente. Argueta también informó que este año se buscará mantener mayor mesura en las presentaciones de los colegios. Entre las disposiciones anunciadas está la prohibición de interpretar música distinta a la folclórica durante los desfiles. Asimismo, se solicitó que las palillonas utilicen trajes moderados mientras acompañan las presentaciones de las bandas marciales y de guerra de los centros educativos. Otra de las novedades de este año es que no se realizará el tradicional espectáculo de paracaidismo al mediodía por parte de las Fuerzas Armadas.