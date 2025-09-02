  1. Inicio
  Tegucigalpa

¿Cuánto tiempo se debe esperar para denunciar una desaparición en Honduras?

La Policía asegura que no hay que esperar 24 horas para reportar la desaparición de una persona. Los agentes están obligados a procesar denuncias de inmediato

  • 02 de septiembre de 2025 a las 12:25
Toda autoridad que conozca de oficio o por cualquier medio la desaparición de una persona tiene la obligación de tomar el reporte. La búsqueda debe de comenzar de forma inmediata.

Tegucigalpa, Honduras.- La idea de que deben transcurrir 24 horas para denunciar la desaparición de una persona en Honduras quedó en el pasado. La Policía Nacional de Honduras (PNH) recordó que la búsqueda debe comenzar de inmediato, sin ningún plazo de espera.

“La búsqueda de una persona desaparecida debe empezar inmediatamente. Nuestros agentes están en la obligación de recepcionar la denuncia y continuar el protocolo establecido”, indicaron las autoridades.

La institución explicó que la investigación debe mantenerse “de forma permanente y continua hasta dar con su paradero, identificarla o restituirla a su familia”.

Esta disposición está vigente desde el 5 de agosto de 2024, fecha en que se aprobó el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, publicado en el diario oficial La Gaceta.

El documento señala que “toda autoridad que conozca de oficio o por cualquier medio la desaparición de una persona tiene la obligación de tomar el reporte. La búsqueda debe comenzar de forma inmediata, atendiendo a los principios de debida diligencia, exhaustividad y máxima protección”.

Asimismo, aclara que “no será exigible el transcurso de un tiempo o plazo para poder reportar o denunciar sobre la comisión de un delito vinculado a la desaparición”.

En consecuencia, la población ya no debe esperar horas para que las autoridades activen los protocolos de búsqueda. Cualquier funcionario que afirme lo contrario estaría incumpliendo lo dispuesto por el Ministerio Público.

¿Qué indica el protocolo de búsqueda?

Este protocolo de búsqueda establece que las autoridades están obligadas a agotar todas las rutas de búsqueda disponibles como: hospitales, morgues, centros penitenciarios y organizaciones comunitarias.

“Del mismo modo, se ordena mantener contacto permanente con los familiares reconociendo su derecho a la verdad y a participar activamente en el proceso”, aseguró la PN.

En el proceso de búsqueda, el denunciante también debe asegurarse de que las autoridades creen un registro oficial y unificado que permita “dar trazabilidad a los casos y garantizar que las familias reciban información verificada”.

Si todos estos lineamientos se cumplen, los familiares del desaparecido podrán seguir de cerca el avance del caso y asegurarse de que han utilizado todos los canales de búsqueda posible.

Este manual fue elaborado por distintas instituciones: la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM), Registro Nacional de las Personas (RNP), fiscalías especializadas del Ministerio Público, la Dirección de Medicina Forense y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Lanzan campaña “Tu denuncia, nuestra búsqueda”

Para reforzar y asegurar el cumplimiento del protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la PN, Interpol y la CICR, presentaron una campaña llamada “Tu denuncia, nuestra búsqueda”.

Según informaron las autoridades policiales, esta campaña tiene previsto realizar procesos de sensibilización social, formación especializada para funcionarios de la policía y mecanismos de coordinación interinstitucional.

“Las acciones estarán centradas en las víctimas y sus familias”, aseguraron las autoridades.

