Vecinos de Casamata en riesgo por caída de poste del tendido eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- ​​​​Un poste del tendido eléctrico que colapsó en la calle principal del barrio Casamata de Tegucigalpa desde el lunes anterior, es una amenaza para la seguridad de los residentes de la zona. La vieja estructura cedió luego que el conductor de una volqueta rozara los cables eléctricos ocasionando que el poste se viniera abajo y los cables quedaran en la calzada. Ante las denuncias de los vecinos, EL HERALDO realizó un recorrido por el sector, y constató que a pesar del riesgo que corren tanto peatones como conductores debido a los cables de alta tensión, no había ningún elemento de seguridad resguardando el área.

Además, el poste que cubre de lado a lado la vía obstaculiza el paso vehicular, lo que obliga a los conductores a buscar pasos alternos para llegar a su destino. Y por si fuera poco, algunos cables eléctricos permanecían en medio de la calle mojada por las lluvias de este martes, lo que puede provocar un cortocircuito. "Por esta zona circulan muchos carros pesados, pero esta vez este accidente está atentando contra nuestra seguridad", dijo Skarleth Banegas, pobladora del sector.

Banegas apuntó que ante el riesgo en medio de la carretera, vecinos acudieron a las oficinas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pero no fueron atendidos. "Llamamos a la ENEE y HONDUTEL, pero no hubo respuestas favorables, solo advirtieron que si no buscábamos resolver la situación, el poste iba a cobrar fuego", explicó molesta.

Incidencias

Los pobladores de la zona aseguraron a este rotativo que esta es la segunda vez que el poste eléctrico cede en medio de la calle, ya que hace tres años ocurrió la misma incidencia. Sin embargo, en ese momento tuvieron una respuesta rápida de la ENEE, que a diferencia de la actualidad, los mantiene en espera sin darles señales de querer atender el problema.