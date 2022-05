Con esperanza e ilusión, catrachos aguardan por brigada de Duke Heart for Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ilusión, esperanza, confianza y agradecimiento son las palabras con las que un grupo de hondureños calificaron la ayuda que recibirán a través del programa médico gratuito Duke Heart for Honduras.

Encontrarse con su pequeño hijo Antonio es la mayor ilusión que alimenta el debilitado corazón de Angie Orellana.

Un padecimiento cardíaco llevó a la originaria de El Progreso, Yoro, a tomar la más difícil decisión de su vida: permitir que su único hijo saliera del país junto a su padre.

Fue en 2019 cuando la tranquila vida de Angie se empezó a tornar cuesta arriba. “Me cansaba rápidamente, no podía hacer muchas actividades y no entendía lo que pasaba”, dijo a EL HERALDO la progreseña.

Incluso, llegó a pensar que se trataba de un simple cansancio rezagado o peor aún, “me creía haragana”, citó entre risas, sin saber que su corazón se estaba debilitando.

Una vez que supo el diagnóstico, perdió su trabajo y el ritmo con el que se dedicaba a velar por su hijo. Eso, sumado a la falta de ingresos económicos obligó a Angie a despedirse temporalmente de su hijo de apenas cinco años.

Desde que supo de su padecimiento médico, Angie ha sufrido cuatro recaídas, la más reciente fue en 2021 cuando estuvo más de quince días hospitalizada sin poder estar cerca de su familia”.

“¿Por qué a mí?” es la pregunta que siempre estuvo en la mente de la joven. “Estaba resentida con Dios porque toda mi vida he luchado, he tratado de ser una buena alumna, ayudar a las personas y no le deseo el mal a nadie”, reprochó.

DE INTERÉS: Orgullo catracho es pieza clave en brigada médica que llegará al DC

Pero con la brigada de Duke University, Angie confía en que podrá recuperar su vida y reencontrarse con su verdadero amor: su hijo Antonio.

“Cuando me dijeron de la brigada siento una gran alegría porque desde 2019 he estado esperando una cirugía... ya estaba muy decepcionada, pero ya tengo la esperanza de regresar a una vida normal”, agregó con evidente emoción. La valiente progreseña está a solo dos clases por culminar su licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias y sueña con tener un empleo propio y disfrutar junto a su hijo y el resto de su familia la segunda oportunidad de vida que Dios y Duke University le están regalando