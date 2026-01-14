Colectivos de Libre mantienen tomas por reconteo de votos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las tomas de calles en la capital hondureña por parte de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) continuaron este miércoles, en protesta por los resultados electorales municipales y para exigir el reconteo de votos.

Las manifestaciones se concentraron principalmente en el bulevar Centroamérica, en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde los protestantes mantienen presencia constante.

De manera paralela, también se registraron tomas en la colonia 21 de Octubre, así como en el centro de Tegucigalpa, específicamente en el edificio de Atiende, Entiende y Resuelve (AER), situado en la avenida Colón.

Los simpatizantes de Libre demandan el conteo de 435 actas que supuestamente confirmarían el triunfo del actual alcalde capitalino, Jorge Aldana, en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.

De acuerdo con los manifestantes, estas actas no habrían sido debidamente contabilizadas durante el proceso electoral, lo que altera el resultado final de la contienda municipal en el Distrito Central.