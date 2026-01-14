Colectivos de Libre mantienen tomas por reconteo de votos en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las tomas de calles en la capital hondureña por parte de colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) continuaron este miércoles, en protesta por los resultados electorales municipales y para exigir el reconteo de votos.
Las manifestaciones se concentraron principalmente en el bulevar Centroamérica, en las afueras del Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde los protestantes mantienen presencia constante.
De manera paralela, también se registraron tomas en la colonia 21 de Octubre, así como en el centro de Tegucigalpa, específicamente en el edificio de Atiende, Entiende y Resuelve (AER), situado en la avenida Colón.
Los simpatizantes de Libre demandan el conteo de 435 actas que supuestamente confirmarían el triunfo del actual alcalde capitalino, Jorge Aldana, en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.
De acuerdo con los manifestantes, estas actas no habrían sido debidamente contabilizadas durante el proceso electoral, lo que altera el resultado final de la contienda municipal en el Distrito Central.
Las acciones de protesta se mantienen desde el 9 de diciembre, cuando iniciaron con la instalación de una carpa en los predios del Infop, donde permanecieron durante 27 días de manera ininterrumpida.
Posteriormente, los reclamos se trasladaron a las instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, ubicadas en la colonia 21 de Octubre, punto donde hasta la fecha continúan las manifestaciones.
Mientras los simpatizantes de Libre sostienen las protestas, numerosos capitalinos expresan su malestar por los constantes bloqueos y por la situación que enfrenta la ciudad en las últimas semanas.
Ciudadanos señalan que el alcalde Jorge Aldana poco o nada ha avanzado en la gestión municipal en las últimas semanas de este periodo, especialmente en la ejecución de proyectos de infraestructura anunciados con anterioridad.
Algunos recuerdan que el edil aseguró que alrededor de 100 obras quedarían concluidas dentro del actual periodo de gobierno municipal, sin embargo, no se ha cumplido.
En los últimos días, las manifestaciones se intensificaron con la quema de llantas en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, generando caos vial y largas filas de vehículos.
La avenida Colón y la calle Paz Barahona permanecieron bloqueadas durante varias horas, mientras que en el bulevar Centroamérica se registraron tomas intermitentes que obstaculizaron el tránsito.
Estas acciones se repitieron el martes 13 y este miércoles 14 de enero, provocando afectaciones a conductores, comerciantes y peatones que transitan diariamente por estas zonas de la capital.