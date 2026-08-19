“No podía hablar, ni comer”: Claudia y los seis años viviendo con neuralgia del trigémino

Tegucigalpa, Honduras.- Claudia Lanza tenía 35 años cuando sintió por primera vez una descarga eléctrica en el rostro. En aquel momento no sabía hasta qué punto aquella sensación cambiaría por completo su vida. Por sus conocimientos, sospechó que se trataba de una neuralgia y consultó a una amiga médica. La respuesta llegó rápidamente: era neuralgia del trigémino. Lo que Claudia no imaginaba eran las consecuencias que tendría convivir con ese diagnóstico. Han pasado seis años desde entonces. Durante ese tiempo ha probado medicamentos, terapias, radiación, acupuntura y otros tratamientos para controlar un dolor que podía aparecer de manera repentina y que llegó a impedirle hablar, comer, lavarse los dientes o incluso sentir el viento en la cara.

Hoy lleva dos meses con un tratamiento que, según cuenta, ha logrado controlar el dolor. Pero sabe que se trata de un tratamiento paliativo y que, hasta ahora, no tiene una cura médica para su enfermedad. ¿Cómo comenzó todo? Inicié a los 35 años con una descarga eléctrica. Por conocimientos propios, sabía que era una neuralgia, pero no sabía que existía trigémino. Me impactó como al mes; estábamos en pandemia (de covid-19), me empezó la descarga y yo, (pensé) ¡Dios Santo!, ¿qué es esto?, ¿qué es esto? y llamé a una amiga médico y le dije: 'doctora, tengo estos síntomas'. Me dijo: 'esto es una neuralgia trigémino'. Nunca me imaginé las consecuencias graves que trae este dolor, nunca me imaginé lo que venía detrás de todo el nombre llamado trigémino. ¿Cómo fueron las primeras crisis? Empecé con medicamento por tres meses, a los tres meses estaba tranquila, sin nada, no tenía dolor alguno porque estaba tratándome con un medicamento. Luego empezó la crisis de verdad, yo no soportaba, yo no podía hablar, no podía sentir el viento, yo tenía que estarme tapando la cara, tenía que ver la manera de cómo dormir, acostarme, lavarme los dientes, comer, o cómo usar una pajilla. Cada vez que hacía el intento, con cualquier movimiento, sentía esa descarga como si le estuvieran arrancando la cara, que le están llevando el oído. Es un dolor que yo no le puedo explicar, nadie puede entenderme. Los dolores vienen y se van, pueden durar un minuto, hay una que me duró cinco minutos. Lloré, lloré, lloré, me metí al baño, yo decía: Dios, ¿por qué yo?, ¿por qué me está pasando esto?, ¿qué es lo que siento?, ¿por qué no se me quita? Y tenía ahí ya mil doscientos miligramos de medicamentos y nada, nada me lo podía controlar. ¿Cómo describiría ese dolor? Cada movimiento mío era dolor, dolor, dolor... y era punzante y cuando estaba acostada era como que me atacaba el ojo con el oído y me agarraba la cabeza y se me acompañó una migraña. Buscaba la manera de evitar el dolor, pero no se puede evitar. Evitarlo con una dieta, con medicamentos, con lo que sea, pero no se puede evitar. Con la neurálgica del trigémino no hay cosa que le pueda decir cuántas veces va a venir o cuánto le va a durar. A mí de repente me pasaban cuatro o cinco veces en el día o andaba todo el día así. Hay días que yo no me quería ni levantar o que lloraba todo el día, llegué a tomarme, creo que seis Enantium Plus diarias. Me las tomaba a escondidas. ¿Qué tratamientos buscó para controlar el dolor? No había nada que me pudieran decir: 'con esto te va a parar el dolor'. Tenía muchas esperanzas de los medicamentos, me los tomaba, pero era como: ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aparte de todo esto? Probé muchos tratamientos, de radiación, con medicamentos, terapias, acupunturas, he probado de todo, pero no hubo poder humano que me lo quitara. Había algo alternativo que era la cirugía, le abren la cabeza, es pequeña pero invasiva. Yo le decía al doctor: 'opéreme, opéreme, opéreme', pero me dijo que estaba esperando que tuviera una crisis más fuerte. Luego pregunté: '¿Qué pasa después de la cirugía?', y me dijo que cuidados intensivos, entonces, al final, decidimos no optar por esta opción, porque además no garantiza nada.