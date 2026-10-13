Botaderos clandestinos recuperados en la capital vuelven a llenarse de basura

Tegucigalpa, Honduras.- Los botaderos clandestinos que la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) había recuperado en distintos barrios y colonias de la capital vuelven a acumular basura y generan riesgos de incidencias por lluvias. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió que este tipo de desechos siguen obstruyendo los sistemas de drenaje y contribuyendo al riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias. El edil señaló que la recuperación de estos espacios ha sido en vano, ya que muchos ciudadanos continúan arrojando desperdicios en calles, cunetas y quebradas.

“Nosotros nos hemos hecho cargo de botaderos clandestinos en diferentes partes de la ciudad, algunos bastantes fuertes como los que vimos en la colonia Hato de Enmedio, en la quebrada Agua Salada, pero la gente sigue ensuciando”, expresó Zelaya. Entre los puntos intervenidos mencionó la colonia Hato de Enmedio, La Quezada y la quebrada Agua Salada. Puntos que se volvieron a llenar de basura, pese a los trabajos de limpieza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, según Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC, desde que inició la gerencia se han intervenido alrededor de 300 botaderos clandestinos. Según el funcionario, en algunos de estos puntos, “hemos llegado hasta cuatro veces a limpiar porque nuevamente las personas llegan y tiran basura”. Por esta razón, el edil capitalino llamó a la población a evitar arrojar desperdicios en la vía pública y recordó que la prevención de riesgos puede salvarle la vida a una persona.