Tegucigalpa, Honduras.- A casi tres años de haber comenzado su construcción, el túnel Florencia alcanza un 90% de avance y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) espera habilitarlo en diciembre de 2026.
La obra conectará la colonia Florencia Norte con el bulevar Suyapa, una salida que busca facilitar la circulación vehicular en este sector de Tegucigalpa.
Aunque la mayor parte de la estructura ya está construida, todavía se desarrollan trabajos para preparar el paso de los vehículos.
Las cuadrillas se concentran en revestir las paredes del túnel y acondicionar la superficie donde posteriormente se colocará el pavimento.
Además, las autoridades explicaron que se trabaja en la colocación de electromalla y material selecto.
Una vez concluidas estas intervenciones, el proyecto avanzará hacia la pavimentación del tramo para que, finalmente, la conexión pueda abrirse al tránsito.
El alcalde Juan Diego Zelaya indicó que según las proyecciones realizadas por el equipo a cargo, el proyecto podría estar listo antes de que finalice el año.
“Vamos avanzando, poniendo las paredes, la electromalla y después vamos a arrancar con el pavimento, pero vamos avanzando a buen ritmo. Dios mediante en diciembre todo va estar listo para los capitalinos”, manifestó.
La construcción supera el plazo inicial
Cabe recordar que, el proyecto comenzó formalmente en marzo de 2024, durante la administración del exalcalde Jorge Aldana. En ese momento, se contempló un período aproximado de siete meses para completar la construcción.
Sin embargo, ese plazo quedó atrás y los trabajos todavía continúan. Si se cumple la fecha anunciada por la actual administración, el túnel estaría listo casi tres años después de que comenzó su ejecución.
La construcción tiene un costo estimado de 65 millones de lempiras. Pese a la gran inversión que representa para la capital, su conclusión se ha alargado significativamente.
Ahora, la Alcaldía apuesta por concluir las labores en diciembre de 2026, fecha en la que los capitalinos esperan tener habilitada la conexión entre Florencia Norte y el bulevar Suyapa.