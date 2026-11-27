Tegucigalpa, Honduras.- A casi tres años de haber comenzado su construcción, el túnel Florencia alcanza un 90% de avance y la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) espera habilitarlo en diciembre de 2026. La obra conectará la colonia Florencia Norte con el bulevar Suyapa, una salida que busca facilitar la circulación vehicular en este sector de Tegucigalpa. Aunque la mayor parte de la estructura ya está construida, todavía se desarrollan trabajos para preparar el paso de los vehículos.

Las cuadrillas se concentran en revestir las paredes del túnel y acondicionar la superficie donde posteriormente se colocará el pavimento. Además, las autoridades explicaron que se trabaja en la colocación de electromalla y material selecto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Una vez concluidas estas intervenciones, el proyecto avanzará hacia la pavimentación del tramo para que, finalmente, la conexión pueda abrirse al tránsito. El alcalde Juan Diego Zelaya indicó que según las proyecciones realizadas por el equipo a cargo, el proyecto podría estar listo antes de que finalice el año. “Vamos avanzando, poniendo las paredes, la electromalla y después vamos a arrancar con el pavimento, pero vamos avanzando a buen ritmo. Dios mediante en diciembre todo va estar listo para los capitalinos”, manifestó.

La construcción supera el plazo inicial