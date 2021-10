En su día, galenos piden de regalo respetar medidas de bioseguridad y acudir a vacunarse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por segundo año consecutivo, los denominados “héroes sin capa” festejan su día en medio de la pandemia del covid-19. Y aunque el mortal virus parece iniciar una tregua con los catrachos, los galenos aseguran que no hay nada qué celebrar, más que la disminución significativa de casos.



Para los profesionales de la medicina, el mejor regalo que pueden recibir es que la población acuda masivamente a los centros de vacunación y que no se olviden de respetar las medidas de bioseguridad como el uso permanente de mascarilla y el distanciamiento social.

LEA TAMBIÉN: Pasos: ¿Cómo cerrar su registro vehicular en el Instituto de la Propiedad?



“En este tiempo de pandemia, lo único que celebramos es la disminución significativa de casos, pero eso es producto del esfuerzo del personal de salud”, dijo a EL HERALDO el doctor Ángel Díaz, encargado del triaje de la Universidad Católica de Honduras.



“Tenemos dos años consecutivos de estar orgullos de haber estudiado Medicina y servir a nuestro pueblo. Nos debemos a ellos. Pero no más importante es que la gente entienda y aplique el respeto a las medidas de bioseguridad y por supuesto que acudan a vacunarse. Eso aliviará a todos el trabajo”, agregó Díaz.



De su lado, Dany Ramos, médico del triaje de la colonia Mayangle, se mostró agradecido con Dios por permitirle ayudar a la población capitalina en la lucha contra el covid-19. “Para ello fuimos formados. Todos los médicos compartimos el pensamiento que el mejor regalo es que la población respete las medidas de bioseguridad y se vacune”, indicó.



No obstante, sostuvo que “no hay mucho qué celebrar, porque hemos recibido promesas y no se han concretado, una de ellas era la permanencia del personal de salud frente a la pandemia y aún no se materializa”.



Según el Colegio Médico de Honduras (CMH), a la fecha se registran 94 decesos de profesionales de la medicina a causa de la pandemia en todo el país. De esa cifra el doctor Ángel Lara, epidemólogo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), estima que al menos 27 son de la capital.

VEA: Conozca cómo presentar solicitud de marcas y patentes en línea en el IP



“Lo que celebramos es el compomiso de nuestros colegas para seguir atendiendo a una población abandonada por el Gobierno. El personal sigue trabajando pese a que se les adeuda salario de hasta cinco meses”, dijo Suyapa Figueroa, presidenta del CMH.



Figueroa reconoció el aporte de los hondureños que han acatado las medidas de bioseguridad, sin embargo, hizo un llamado a la conciencia de las autoridades por todos aquellos que por su situación económica no tienen recursos para adquirir una mascarilla.



“Pese a que no todos pueden comprar mascarillas y otros insumos, el pueblo ha cumplido. Y la disminución de casos es evidente, pero este escenario debe dar lugar a un fortalecimiento del sistema sanitario. Se les debe retribuir más a quienes salvaguardan la vida de los hondureños”, concluyó la galeno.



Finalmente, el doctor Lara reconoció el trabajo de sus colegas al frente de la pandemia y calificó su labor como honrosa, aunque recordó que no se debe bajar la guardia “porque posiblemente no hemos salido de estas Honduras”.

LEA: Proyecto 'educate.' impulsa bibliotecas comunitarias y becas estudiantiles

+Denuncian que tablets de Educación tienen baterías a punto de estallar