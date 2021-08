Denuncian que tablets de Educación tienen baterías a punto de estallar  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sólo cinco meses han pasado desde que el Gobierno de Honduras entregó tabletas electrónicas a estudiantes del sistema público, sin embargo este lunes, circularon imágenes de los aparatos con la batería a punto de estallar.



Pese a que la población estudiantil pública es de 2.2 millones de alumnos, sólo se han entregado poco más de 4,000 tabletas.



Las imágenes muestran los aparatos electrónicos con la batería a punto de explotar, además se puede observar las cajas del gobierno en las que fueron entregados los dispositivos.

Investigación

La semana anterior, la Unidad Investigativa de EL HERALDO comprobó que este equipo no está siendo útil, pues la mayoría están bloqueadas, los maestros no tienen internet en sus centros educativos y ni les explicaron cómo usarlas.



El precio de las tabletas compradas por Honduras es de 4,143.75 lempiras cada una, pese a que ya están descontinuadas porque su antigüedad es de hace más de cinco años y no se encuentran en el mercado nacional.



El gobierno anunció al inicio del año escolar que beneficiaría a 200,000 estudiantes, de los 2.2 millones que se proyecta matricular en el 2021, con una tableta electrónica.



Hasta el momento el anuncio solo se ha quedado en una promesa. La Unidad Investigativa de EL HERALDO comprobó que la Secretaría de Educación solo ha comprado cerca de 4,000 tabletas electrónicas, lo que resulta insignificante para la demanda nacional.



Hasta marzo del corriente año, la primera y única compra registrada en la Secretaría de Educación hasta el momento, según la documentación en poder de EL HERALDO, se realizó el 9 de febrero de 2021 mediante la factura No. 000-001-01-00024106 por un valor total de 14,996,438.44 lempiras.



