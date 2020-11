“Este 2020 nos ha dejado una huella profunda, hay que agarrarnos de Dios”: padre Ovidio Rodríguez

Silvia Yamileth Pérez

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El 2020 dejará, sin lugar a dudas, una huella indeleble en la memoria de Honduras.

El virus del covid-19 ha dejado dolor, luto, desempleo y una frágil economía en ocho meses de presencia, y Eta en apenas cuatro días ha revivido la devastación del huracán Mitch.

En medio de esta vorágine, el padre Ovidio Rodríguez, párroco de la iglesia Divino Niño, remarca que la fe en Dios es crucial para salir adelante y comparte sus reflexiones con EL HERALDO, las que compartimos a continuación:

¿Cuál es su reflexión sobre la emergencia por covid-19 y Eta que han impactado Honduras?

No hablemos de crisis, hablemos de oportunidades, no cabe duda que la pandemia y Eta nos han dejado plasmados, como decía San Pablo, derribados pero no derrotados. Podemos sacar fuerza de flaqueza para enfrentar los escenarios que vamos a tener, sobre todo para el escenario de la pobreza que es el que más preocupa.

La naturaleza tiene sus reglas, y Dios se las respeta. No hay un fin del mundo porque no ha habido un juicio, pero si un fin de una etapa de la historia, que tiene que haber un antes y un después.

¿Hay personas que consideran estos sucesos como un castigo de Dios?

Dios no castiga. No lo miremos como un castigo, mirémoslo como una prueba, Dios no envía la prueba para castigarnos si no para purificarnos. Dios prueba a los que más ama.

Mire esos espacios donde están albergadas las personas, hay mucha gente alabando a Dios, dan gracias a Dios que tienen vida para salir adelante, perdieron la casa, el menaje, pero no la fe. Las fuerzas vitales han reflejado la solidaridad, pero también la indignación del pueblo a sabiendas de cómo se ha manejado la pandemia y la tormenta.

"Somos herederos de un pasado, protagonistas del presente y gestores de un futuro. Ahora nos toca ser protagonistas de un presente con bien”. Ovidio Rodríguez

¿Qué debe pedirle el hondureño a Dios?

Orar para que los que gobiernan sepan orientar las ayudas que van a venir, que no vayan a llegar a los bolsillos de políticos del momento, de oportunistas que se aprovechan de estas situaciones. Es momento de que los que tienen autoridad se pongan la mano en la conciencia y sepan ser buenos administradores de lo que Dios pone en sus manos. No es lícito que nos llevemos al bolsillo el dolor, la tragedia, la muerte que ha pasado nuestro pueblo, eso no tiene que repetirse.

¿Esta es una oportunidad para que Honduras se conduzca por la honestidad?

Es una oportunidad para tener un cambio de conducta, es una prueba que debe hacernos replantear la manera de hacer las cosas. Cuando nos morimos no nos llevamos nada. Uno cosecha lo que siembra, el que le roba al pobre, se desgracia al final. Cuando se roba al Estado se le roba al más pobre. Hay que devolver lo que no nos pertenece.

Muchas personas ya quieren que termine este año tan difícil...

Este año nos deja una huella profunda, pero lejos de condenar la historia hay que ver al futuro y agarrarnos de Dios. Nos toca ver hacia adelante con la esperanza de que todo será mejor, en su nombre.

¿Despertó la solidaridad entre los hondureños?

Es una virtud que debemos fortalecer entre los hondureños, es saber dar desde su pobreza, siento que muchos dieron también estimulados por la indignación que hay por la forma en que se han manejado los acontecimientos. De la indignación puede salir cosas buenas.

¿Cuál es el mensaje de fe para las personas que han perdido familiares por la pandemia y Eta?

Que Dios les dé esa fortaleza, porque un ser querido sufre por no haber asistido a un pariente en la desgracia. La gente lo que clama es no haber estado allí. Hay que

seguir honrando sus vidas.

