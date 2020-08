Buscan poner orden en el centro histórico

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El drama al conjugar la necesidad y hacer prevalecer la ley se respira en el casco histórico de la capital.

Con la afluencia de personas, el comercio informal tiene la oportunidad de conseguir dinero y sobrevivir durante la pandemia.

Sin embargo, en su intento de supervivencia, surge el riesgo y desacato a la ordenanza municipal que prohíbe las ventas ambulantes.

“Queremos trabajar, pero tenemos dos semanas que la Alcaldía dirige un operativo... vivimos del día a día y nos decomisan la mercadería”, relató

Saíd Domínguez.

Ordenanza

Josué Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, explicó que además de la prohibición, obedecen la orden del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), para evitar aglomeraciones peligrosas.

“Las personas no quieren entender, no respetan las normas de bioseguridad. Observamos que el centro está descontrolado, hay que poner orden”, detalló Esperanza.

En ese sentido, mencionó que los ambulantes recibieron una notificación por escrito, sin embargo no la obedecieron.

En consecuencia, los agentes municipales se ven en la obligación de decomisar

los productos.

“Ellos no quieren acatar las instrucciones, hay vendedores por todos lados, no hay distanciamiento social, no usan mascarillas y reitero, hay una ordenanza que prohíbe las ventas ambulantes”, expuso. Según el oficial, el irrespeto a las normativas ha derivado en diez decomisos durante esta semana.

Asimismo, afirmó “que el centro no es negociable” y lo recuperarán.

