Ataxish rechaza propuesta de circular solo con dos pasajeros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuando la necesidad se impone surge la creatividad, sin embargo, pese al esfuerzo -de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish)- aún hay un “pero” por parte de las autoridades de Sinager para dar luz verde a la circulación de taxis con medidas de bioseguridad en el Distrito Central.

Aunque el automóvil de Ataxish “fue bien visto”, los representantes del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) solicitaron a la organización una “prueba de 15 días” movilizando solo dos pasajeros.

“Su propuesta es que trabajemos así dos semanas, eso no nos parece. No es conveniente para esta ciudad, quizás en otras funcione, pero aquí el pueblo no está para pagar carreras”, explicó Víctor Aguilar, presidente de Ataxish.

El vehículo exhibido en representación de la capital se unió a los modelos propuestos por transportistas de los departamentos de Choluteca y La Paz.

Prototipo

Con una inversión que no supera los mil lempiras por vehículo, el taxi presentado ofrece a los pasajeros medidas de sanidad desde el primer contacto con el usuario.

En las manecillas para abrir las compuertas cuenta con un sistema esparcidor a presión

de desinfectante.

Dentro del auto, sus compartimientos fueron montados con tubos de plástico grueso y transparente. Pese al aislamiento que ofrece entre cada tripulante cuenta con una ranura para realizar el pago al conductor. Asimismo los asientos, fueron forrados para facilitar fumigaciones regulares.

Además de la segmentación para sus cuatro tripulantes (un conductor y tres pasajeros), se pone a disposición gel desinfectante a base de alcohol.

“El taxi pasa porque pasa, esperaremos que nos confirmen la hora para reunirnos el lunes, si no, ya está decidido y a nivel nacional vamos para las calles”, anunció Aguilar