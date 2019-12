¿Cómo ocultar tus conversaciones en WhatsApp Web?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Si eres de los que siempre utiliza WhatsApp Web y te estresa pensar que alguien más puede leer tus mensajes, te recomendamos instalar la aplicación "Privacy Extension For WhatsApp Web".



La aplicación se encarga de difuminar el contenido para que otros no lo puedan ver. Aunque no es una herramienta oficial de WhatsApp, no requiere ningún registro y su función se limita a modificar el diseño de la versión web. ¡Tranquilo! No representa algún riesgo de seguridad.

VEA: ¿Cómo avisarle a tus contactos en WhatsApp que cambiaste de número?



Al instalar la aplicación, todas las conversaciones se verán borrosas a menos que muevas el mouse sobre la pantalla. Además, te permite personalizar lo que deseas ocultar, ya sean mensajes, videos, fotos de perfil y hasta el nombre del usuario.



Entre las opciones de "Privacy Extension For WhatsApp Web" también destaca establecer un tiempo de espera para visualizar los chats.

LEA: WhatsApp: ¿Cómo saber si alguien tiene tu número en su agenda?