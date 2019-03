Trucos y recomendaciones para ser un fantasma en WhatsApp

En WhatsApp también puedes elegir quién puede o no ver tus estados de 24 horas. (Foto: Redes)

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A muchas personas no les gusta la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp debido a que, desde sus orígenes y según se ha ido actualizando, muestra todo lo que realiza el usuario.



El "visto", la hora de "última conexión", cuándo y a qué hora revisaste los "estados" de tus contactos, además de la foto de perfil e información es todo lo que muestra la app a cualquier número que tengas registrado.



Para evitar todas estas molestas situaciones, WhatsApp trae diferentes opciones en sus ajustes para poder volver la cuenta más privada, estas opciones sumadas a un par de trucos, te volverán prácticamente invisible.



Pasos

1.- Entra a ajustes e ingresa a la opción de privacidad, en ella deberás de desactivar la opción de confirmaciones de lectura, así nadie podrá saber si ya leíste sus mensajes o no, asimismo, no sabrán cuando viste sus estados de 24 horas.



2.- También, cambia tu foto y estado a privado así nadie podrá verlos.

3.- Cambia a la opción "nadie" a la hora de "última conexión" para que no aparezca.



4.- Un viejo truco, pero confiable, que se puede usar para no aparecer en línea es desactivar el internet o datos móviles y responder a los mensajes en ese momento. Tras enviar el mensaje vuélvelos a activar y estos se enviarán automáticamente, así nadie podrá ver en qué momento te conectaste para responderlos.