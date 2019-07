Inicie su propio estilo de vida saludable

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los cambios, por lo general, no son sencillos ni se dan de la noche a la mañana. Comenzar un nuevo estilo de vida requiere sustituir aspectos que ya son parte de su día a día por otros que pueden parecer totalmente ajenos, lo que puede resultar un tanto caótico, sobre todo al principio.



Sin embargo, ninguna guerra está perdida antes de iniciar la primera batalla. A continuación, seis consejos básicos que le ayudarán a que emprender esta nueva tarea sea mucho más fácil y su motivación no se esfume con el pasar del tiempo.



Acéptese, aun buscando cambiar

En muchas ocasiones las personas buscan cambiar porque “odian” alguna parte de su cuerpo, si no es que su totalidad. Está bien que quiera mejorar tanto mental como físicamente, pero comenzar un estilo de vida sano, intentando despedirse de algo que “odia” hará que quiera el cambio muy rápido, llevándole a cumplir dietas demasiado estrictas, practicar sobreentrenamientos y aumentar sus niveles de ansiedad.



Sea paciente

Los cambios deben irse realizando poco a poco, si no, es posible que afecte su salud, haciendo que se sienta más cansado, desmotivado o, inclusive, llegando a un resultado peor que el inicial. Así que si lo único que lo hace querer continuar es el resultado final, cuando vea que este tarda “mucho tiempo” en aparecer es muy probable que termine dándose por vencido. Disfrute de la transformación desde el principio.



Aprenda

Otro error muy común en este tipo de procesos es querer el cambio, pero no tener ningún interés en aprender sobre lo que conlleva un verdadero estilo de vida saludable. Si está decidido a dar el primer paso debe educarse sobre cómo es esa nueva forma de realizar las cosas. Cuanto más cantidad de aspectos conozca, mejores resultados obtendrá. Investigar sobre alimentación, ejercicios, tiempos de descanso y demás le será muy útil.



Organícese

El proceso del cambio de hábito requiere de un tiempo de adaptación para realizar las nuevas tareas que nunca antes habían sido tomadas en cuenta. Por esto, la organización es realmente importante. Establezca el orden en sus comidas, entrenamientos, tareas de clase o del trabajo, todo para redistribuir el tiempo desde cero, así evitará impasses como “no tengo tiempo para...”.



No se compare

Tanto perder grasa corporal como aumentar masa muscular son procesos difíciles que requieren de tiempo, esfuerzo y constancia. Sin importar desde dónde parta, nadie lo tiene más sencillo que otra persona. Ser delgado y subir de peso de manera saludable no es más sencillo que tener sobrepeso y perder grasa. Céntrese en sus propios objetivos y no compare sus resultados con lo que hayan conseguido otras personas.



No hay un solo estilo de vida sano

Hay miles de formas de comer mejor y hacer deporte. Elija las que mejor se adapten a usted. Si cuenta con un régimen de alimentación flexible y encuentra el ejercicio que mejor le funcione, dar inicio a ese estilo de vida sano dejará de ser algo que deteste, aumentará su motivación y le será más sencillo mantenerlo en el tiempo.