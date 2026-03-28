Volcamiento en La Moramulca deja una mujer muerta y seis heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona muerta y seis heridas dejó un accidente de tránsito tipo volcamiento registrado la tarde de este sábado en el sector de la cuesta La Moramulca, en la carretera hacia el sur del país.
La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años, quien falleció mientras recibía atención médica tras resultar gravemente herida en el percance.
Equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para atender a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando el vehículo en el que se transportaban las víctimas sufrió un volcamiento, aunque aún se investigan las causas exactas del hecho.
Las autoridades confirmaron que el conductor de la unidad fue detenido para efectos de investigación, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades.
El suceso provocó la movilización de cuerpos de socorro y agentes de tránsito, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.
El caso continúa bajo investigación mientras se esperan más detalles oficiales sobre las circunstancias que provocaron el accidente.