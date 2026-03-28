Volcamiento en La Moramulca deja una mujer muerta y seis heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona muerta y seis heridas dejó un accidente de tránsito tipo volcamiento registrado la tarde de este sábado en el sector de la cuesta La Moramulca, en la carretera hacia el sur del país.

La víctima mortal fue identificada como Jeysi, de 30 años, quien falleció mientras recibía atención médica tras resultar gravemente herida en el percance.

Equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para atender a los lesionados, quienes posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.