Violencia deja 190 mujeres muertas en Honduras en lo que va de 2025

Cada 36 horas una mujer hondureña muere a causa de la criminalidad latente en el país. Los datos de Seguridad muestran una disminución de seis casos en comparación a 2024

  • 12 de octubre de 2025 a las 10:20
Violencia deja 190 mujeres muertas en Honduras en lo que va de 2025

El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, aseguró que las muertes violentas en Honduras registraron una disminución de seis casos en 2025 en comparación con 2024.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 190 mujeres murieron de forma violenta en lo que va de 2025, según datos de la Secretaría de Seguridad. Las cifras reflejan que cada 36 horas una hondureña pierde la vida a causa de la criminalidad que persiste en el país.

Aunque los registros muestran una ligera reducción respecto a 2024, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema estructural que cobra cientos de vidas cada año.

Durante los primeros diez meses y ocho días de 2025, las autoridades contabilizaron 188 muertes violentas de mujeres, frente a 194 casos en el mismo período de 2024. Sin embargo, tras el reporte del fallecimiento de dos mujeres el pasado 9 de octubre, el total ascendió a 190 víctimas.

El informe de la Secretaría de Seguridad detalla que esta cifra representa una reducción interanual del 3.1%, es decir, seis casos menos que el año anterior.

“La reducción de muertes violentas de mujeres en comparación con el año pasado muestra una pequeña disminución de seis casos”, explicó Sánchez, portavoz de la Secretaría de Seguridad.

El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) detalló que el departamento con más incidencia en el 2024 fue Cortés, seguido por Francisco Morazán.

Los departamentos con menores muertes violentas de féminas son Valle, Ocotepeque, La Paz y Gracias a Dios, cada uno con menos de cinco casos registrados.

Más de 18 mujeres por mes han perdido la vida de manera violenta en Honduras este 2025

Tipos de delitos

La Policía Nacional de Honduras informó que en lo que va del 2025, de las 188 mujeres registrada hasta el pasado 8 de octubre que perdieron la vida de forma violenta, cinco casos aún se encuentran en investigación para determinar las causas de los decesos.

Mientras que el resto ya fueron investigados y se determinó que 94 mujeres fueron víctimas de homicidio: 55 fueron asesinadas, 26 casos como feminicidios y ocho como parricidios.

Al menos 109 casos ya fueron resueltos, mientras que el resto se encuentra bajo investigación para esclarecer los detalles detrás de estos hechos. “Tenemos un 68% de efectividad investigativa en estas muertes violenta de mujeres en el año 2025”.

Asimismo, “se reportaron 44 capturas y 65 casos remitidos al Ministerio Público”. Las instituciones encargadas del 87% de los casos es la Dirección Policial de Investigación (DPI) y el 13% la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Y siguen muriendo las mujeres

Violencia contra las mujeres.

El informe de la Secretaría de Seguridad incluye los totales de homicidios contra las mujeres de los últimos cinco años, de 2021 al 2025.

Según el análisis de las autoridades, el 2023 fue el año con más homicidios de mujeres con un total de 359 casos, mientras que el menor fue el 2024 con 207.

En el 2021 se contabilizaron 255 asesinatos de mujeres, en 2022 la cifra aumentó a 257 y en lo que va del año se registran 190 casos.

Los datos reflejan una reducción del 26% desde 2021 a la actualidad. Según Sánchez, uno de las razones que producen violencia en el país son los “factores culturales enquistados en la sociedad hondureña”.

