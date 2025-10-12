Violencia deja 190 mujeres muertas en Honduras en lo que va de 2025

El informe de la Secretaría de Seguridad incluye los totales de homicidios contra las mujeres de los últimos cinco años, de 2021 al 2025.Según el análisis de las autoridades, el 2023 fue el año con más homicidios de mujeres con un total de 359 casos, mientras que el menor fue el 2024 con 207.En el 2021 se contabilizaron 255 <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/mujeres-asesinadas-honduras-violencia-famenicidios-BC25729495" target="_blank">asesinatos </a>de mujeres, en 2022 la cifra aumentó a 257 y en lo que va del año se registran 190 casos.Los datos reflejan una reducción del 26% desde 2021 a la actualidad. Según Sánchez, uno de las razones que producen violencia en el país son los “factores culturales enquistados en la sociedad hondureña”.