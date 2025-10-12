Violencia deja 190 mujeres muertas en Honduras en lo que va de 2025

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 190 mujeres murieron de forma violenta en lo que va de 2025, según datos de la Secretaría de Seguridad. Las cifras reflejan que cada 36 horas una hondureña pierde la vida a causa de la criminalidad que persiste en el país.

Aunque los registros muestran una ligera reducción respecto a 2024, la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema estructural que cobra cientos de vidas cada año.

Durante los primeros diez meses y ocho días de 2025, las autoridades contabilizaron 188 muertes violentas de mujeres, frente a 194 casos en el mismo período de 2024. Sin embargo, tras el reporte del fallecimiento de dos mujeres el pasado 9 de octubre, el total ascendió a 190 víctimas.

El informe de la Secretaría de Seguridad detalla que esta cifra representa una reducción interanual del 3.1%, es decir, seis casos menos que el año anterior.

“La reducción de muertes violentas de mujeres en comparación con el año pasado muestra una pequeña disminución de seis casos”, explicó Sánchez, portavoz de la Secretaría de Seguridad.

El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) detalló que el departamento con más incidencia en el 2024 fue Cortés, seguido por Francisco Morazán.

Los departamentos con menores muertes violentas de féminas son Valle, Ocotepeque, La Paz y Gracias a Dios, cada uno con menos de cinco casos registrados.