Video: conductor atropella a agente de tránsito y un peatón en el bulevar Suyapa

Tegucigalpa, Honduras.- Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un conductor casi atropella a un agente de tránsito municipal y luego embiste a un peatón en el bulevar Suyapa, en Tegucigalpa.

El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se observa al conductor del vehículo avanzar a toda velocidad en dirección hacia las dos personas.

La primera víctima, un agente de tránsito de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, quien se encontraba realizando labores de regulación del tráfico, logró reaccionar a tiempo y evadir el impacto del vehículo, mientras que el transeúnte fue embestido.