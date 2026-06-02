Tía de Leyreth Naiara Aguilar afirma que menor se habría salvado si hubiera estado en la escuela

Tegucigalpa, Honduras.-Una de las sobrevivientes del fatal accidente registrado en la colonia Villa Nueva, donde una volqueta impactó contra varios negocios, afirmó que la pequeña Leyreth Naiara Aguilar se habría salvado de haber ido a la escuela, pero debido a las protestas de maestros ella estaba en el lugar equivocado.
Wendoly Rodríguez era la tía de Leyreth, que estaba junto a su hermana en el comedor donde laboran todos los días.
Según relata, el hecho ocurrió cuando la niña "estaba con su mamá en la parte de atrás en la cocina; yo estaba enfrente".
La joven, que tiene varios golpes visibles en la cara, afirmó que no se dio cuenta de nada de lo que ocurrió, pese a salir herida en el impacto. "Solo la vi cuando ya salimos y me enseñaron la noticia nada más".
"Jamás la volví a ver", lamenta la tía de la pequeña que estuvo en medio de los escombros por más de siete horas.
Wendoly afirmó que la niña estaba en el local porque no fue a clases. "Por culpa de las manifestaciones de los profesores, ellos no tuvieron clase ese día".
Su hermana decidió llevarla al local para que no se quedara en la casa sola.
"Y ella no fue a clase. El único que fue a clase fue mi hijo. Ah, mi hijo.Si no hubiese sido mi hijo", dijo en llanto.
La pequeña Leyreth está siendo velada la tarde de este martes en la Funeraria Espíritu Santo, mientras su madre sigue hospitalizada.