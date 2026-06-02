Tía de Leyreth Naiara Aguilar afirma que menor se habría salvado si hubiera estado en la escuela

Tegucigalpa, Honduras.-Una de las sobrevivientes del fatal accidente registrado en la colonia Villa Nueva, donde una volqueta impactó contra varios negocios, afirmó que la pequeña Leyreth Naiara Aguilar se habría salvado de haber ido a la escuela, pero debido a las protestas de maestros ella estaba en el lugar equivocado.

Wendoly Rodríguez era la tía de Leyreth, que estaba junto a su hermana en el comedor donde laboran todos los días.

Según relata, el hecho ocurrió cuando la niña "estaba con su mamá en la parte de atrás en la cocina; yo estaba enfrente".

La joven, que tiene varios golpes visibles en la cara, afirmó que no se dio cuenta de nada de lo que ocurrió, pese a salir herida en el impacto. "Solo la vi cuando ya salimos y me enseñaron la noticia nada más".