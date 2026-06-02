Zona donde ocurrió la tragedia de Villa Nueva, un día después del fatal accidente

La estela de luto y dolor no es la único que dejó el aparatoso volcamiento de una volqueta en la salida a oriente de la capital, a la altura de la colonia Villa Nueva. La escena de la tragedia parece sacada de una película de guerra, con destrozos totales por todos lados.
Los cables del tendido eléctrico quedaron tirados sobre la vía pública, en plena carretera, estorbando el libre tránsito de vehículos y personas.
Los locales que habían estaban edificados desaparecieron como si un fuerte terromoto hubiera ocurrido.
Un automotor que estaba en uno de los negocios, la llantera, quedó aplastado por completo.
El automotor luce inservible como si se tratara de un acordeón fue doblado por el impacto de la volqueta.
En la zona ya han comenzado las labores de limpieza y remoción de escombros para poder habilitar la zona.
Las autoridades desconectaron el fluído eléctrico desde la tarde del lunes para que los rescatistas pudieron rescatar a las víctimas, hoy todavía no se restablece la energía en esa zona.
Al menos tres estructuras (casas) que funcionaban como locales comerciales hoy son un promontorio de bloques, madera, láminas y demás escombros.
Las labores de remoción iniciaron este martes temprano con el propósito de recuperar el libre tránsito en la zona, ya que actualmente el paso de vehículos es lento.
Las paredes de bloque no soportaron el fuerte impacto de la volqueta, que como un cañonazo derribó todo a su paso.
Un poste del tendido eléctrico sucumbió también ante el impacto a alta velocidad de la volqueta.
Según testigos, la volqueta iba como en el aire una vez que tomó velocidad y con esa misma fuerza impactó los negocios, llevándose la vida de ocho personas.