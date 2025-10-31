Por supuesto asalto matan a pedradas a un hombre en el barrio La Plazuela

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de una cuneta y semidesnudo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el barrio La Plazuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.
El cuerpo del hombre, de entre 23 y 25 años, que hasta el momento no ha sido identificado, fue encontrado con el rostro desfigurado y boca arriba.
Versiones brindadas por testigos indican que el hombre se encontraba departiendo en la zona con un grupo de amigos a eso de las 3 de la madrugada, cuando presuntamente fueron asaltados.
Se conoce que estaban bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, por lo que uno de ellos intentó oponerse al asalto y los individuos lo atacaron, quitándole la vida a pedradas.
El ciudadano fue despojado de sus pertenencias y de su ropa (únicamente tenía un suéter rojo y su ropa interior), presentando varios golpes en la cabeza y el rostro. La piedra con la que fue atacado quedó ensangrentada en la escena.
Autoridades llegaron al lugar para acordonar el lugar, colocando patrullas en ambas esquinas para cerrar el paso y evitar contaminar el área.
Se desconoce la identidad de los malhechores que atacaron violentamente a esta víctima, por lo que las autoridades policiales revisarán las cámaras de seguridad del lugar para ampliar los detalles del caso.
En horas tempranas de este mismo día, un conductor de mototaxi, identificado como Geovanny Ramos, fue asesinado en una estación de gasolina ubicada en la colonia Torocagua de Comayagüela.