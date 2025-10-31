Por supuesto asalto matan a pedradas a un hombre en el barrio La Plazuela

Tegucigalpa, Honduras.- Dentro de una cuneta y semidesnudo fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre esta mañana en el barrio La Plazuela de Tegucigalpa, capital de Honduras.

El cuerpo del hombre, de entre 23 y 25 años, que hasta el momento no ha sido identificado, fue encontrado con el rostro desfigurado y boca arriba.

Versiones brindadas por testigos indican que el hombre se encontraba departiendo en la zona con un grupo de amigos a eso de las 3 de la madrugada, cuando presuntamente fueron asaltados.