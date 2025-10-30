Dijo que murió de forma natural, pero la estrangularon: acusan a Sergio Díaz de matar a su ex y actual esposa

Sergio David Díaz Florentino, ciudadano hondureño, fue detenido en San Pedro Sula, Cortés, para ser investigado por la muerte de su esposa y también por el fallecimiento de su anterior esposa. ¿Qué se sabe de este enigmático caso?
La Policía Nacional detalló que Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), asignados al Departamento de Femicidios y Delitos Conexos, ejecutaron en las últimas horas una orden de aprehensión contra un ciudadano acusado del delito de femicidio agravado.
La detención se llevó a cabo en la colonia Salamanca de San Pedro Sula, Cortés, donde el implicado, un hombre de 47 años, originario de Atima, Santa Bárbara, fue notificado del requerimiento judicial en su contra.
Sergio David Díaz Florentino, capturado este jueves en la residencial Salamanca de San Pedro Sula, es investigado por autoridades policiales por la muerte de su esposa, Brenda Janeth Gómez (28), y también por el deceso de su anterior esposa.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado 10 de septiembre de 2025 en la mencionada residencial, donde el ahora detenido presuntamente le habría quitado la vida a su compañera de hogar, identificada como Brenda Yaneth Gómez Pérez.
En su momento, la Policía Nacional lo detuvo cuando trasladaba el cuerpo sin vida a bordo de un vehículo que era conducido por otra persona. Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia determinó que la causa y manera de muerte eran indeterminadas, por lo que el sospechoso fue dejado en libertad.
Una actualización del dictamen emitido por la Dirección de Medicina Legal del Ministerio Público estableció que la mujer murió de manera homicida, por asfixia, lo que orientó nuevamente la investigación hacia su compañero de hogar.
Es investigado, además, por la muerte de la esposa anterior a Gómez, ya que el patrón de muerte entre ambas es el mismo. Por lo tanto, precisaron que el detenido tiene varias causas abiertas que son investigadas por equipos investigativos de la Policía.
El reporte señala que Díaz, quien estuvo requerido para investigación 24 horas, contó que se percató de que ella (Brenda Yaneth Gómez Pérez) estaba muerta en horas de la mañana en su casa, por lo que dio aviso a la familia.
"Él me llamó y me dijo que mi hija estaba morada y muerta. Yo le dije que la trajera a la casa porque necesitaba saber si ella estaba viva, pero no era así", contó entre lágrimas doña Florinda Gómez, madre de Brenda Yaneth Gómez.