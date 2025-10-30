  1. Inicio
Tenía varios golpes en el cuerpo y sospechan de su pareja: hallan a mujer sin vida en Santa Lucía

Las autoridades investigan la muerte de una mujer de 40 años, encontrada sin vida en su vivienda en Santa Lucía. Su esposo es el principal sospechoso del crimen.

  • 30 de octubre de 2025 a las 16:42
El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia que determinará la causa exacta de su muerte.

Santa Lucía, Honduras.- Una mujer fue encontrada sin vida en el barrio La Manzana, en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Any Carolina Salgado Martínez, de 40 años de edad.

El cuerpo fue hallado sin vida dentro de su vivienda. Como se desconocen las causas de su muerte, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

De manera preliminar, se informó que la mujer tenía problemas de alcoholismo y se presume que falleció la medianoche del pasado 29 de octubre.

Al sitio también llegaron miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

Se desconoce a qué se dedicaba la víctima y si tenía hijos. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) será la encargada de esclarecer el caso.

El principal sospechoso es su pareja, ya que el cuerpo de la mujer presentaba varios golpes, por lo que se presume que pudo haber sido víctima de una golpiza.

El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia que determinará la causa exacta de su muerte.

