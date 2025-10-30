Tenía varios golpes en el cuerpo y sospechan de su pareja: hallan a mujer sin vida en Santa Lucía

Santa Lucía, Honduras.- Una mujer fue encontrada sin vida en el barrio La Manzana, en el municipio de Santa Lucía, Francisco Morazán.

La víctima fue identificada como Any Carolina Salgado Martínez, de 40 años de edad.

El cuerpo fue hallado sin vida dentro de su vivienda. Como se desconocen las causas de su muerte, personal de Medicina Forense llegó al lugar para realizar el levantamiento correspondiente.

De manera preliminar, se informó que la mujer tenía problemas de alcoholismo y se presume que falleció la medianoche del pasado 29 de octubre.