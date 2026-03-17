SIAT: Imprudencia de conductor provocó accidente que dejó tres muertos en Tocoa

Las víctimas fueron identificadas como José Oliva , gerente de una financiera del municipio de Bonito Oriental y quien era el conductor del pick-up rojo; Jeancarlos Chinchilla , ayudante de la unidad de transporte, y Loany Zelaya , una joven sorda que se dedicaba a vender dulces en paradas de autobuses en la zona.

Colón, Honduras.- Una nueva tragedia vial cobró ayer la vida de dos hombres y una mujer, luego de que un autobús y un vehículo pick-up chocaron en la carretera CA-13 en la comunidad de Salamá, Tocoa, Colón.

El hecho vial, ocurrido entre las 11:00 y 11:40 am, provocó momentos angustiosos para los pasajeros del autobús, que en ese momento se conducía hacia Trujillo.

Elementos del Cuerpo de Bomberos que acudieron a la emergencia dijeron que cuatro personas fueron llevadas a centros asistenciales para recibir atención médica; entre ellos, el conductor del autobús, a quien tuvieron que liberar del amaso de hierro

Sobre las circunstancias del accidente, Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), manifestó ayer que la responsabilidad de la tragedia recaía sobre el conductor de la unidad de transporte por rebasar en la carretera.

“Lamentablemente, el conductor del autobús tomó la determinación de hacer una maniobra de avance, y eso obstruyó la circulación del pick-up que venía en su vía”, dijo Hernández.