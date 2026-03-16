Uno tenía dos órdenes de captura: esto se sabe del crimen de dos jóvenes en Santa Bárbara

Como Adonis Madrid y José Lenin Rodríguez fueron identificados los dos jovencitos ejecutados en San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara.
Dos jóvenes fueron asesinados en San José de Colinas, en el departamento de Santa Bárbara.
Los vecinos escucharon varias detonaciones de bala y alertaron a las autoridades.
Las dos personas asesinadas fueron identificadas como Adonis Madrid y José Lenin Rodríguez.
José Lenin Rodríguez, una de las víctimas, era residente en la comunidad de Monte Vista.
De acuerdo con información preliminar, ambos jóvenes murieron en el lugar donde los cuerpos fueron encontrados.
El padre de uno de los jóvenes manifestó que su hijo “nunca agarró consejo y no le obedecía”, señalando que esa rebeldía pudo haberlo expuesto a situaciones de riesgo.
El comisionado Nelson Mejía Torres, jefe de la Policía Nacional en Santa Bárbara, informó que los adolescentes habían emigrado recientemente al municipio de Choloma, Cortés, pero regresaron en los últimos días al departamento occidental.
Durante las primeras diligencias, el oficial Mejía reveló que uno de los menores tenía dos órdenes de captura pendientes, relacionadas con los delitos de violación y robo agravado, según detalló el jefe policial.
Las autoridades realizaron el levantamiento cadavérico, mientras familiares de las víctimas también llegaron al lugar.