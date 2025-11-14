Rescatan a víctima de "secuestro virtual" cuando iba a fumigar una vivienda en El Hatillo

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre que había sido secuestrado mientras se dirigía a cumplir con su trabajo de fumigación en una vivienda ubicada en la colonia El Hatillo, del Distrito Central, fue secuestrado. De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes utilizaron la modalidad de “secuestro virtual” para privar de su libertad a la víctima y luego exigir un pago millonario por su liberación. “Los sujetos responsables del secuestro solicitaron los servicios de mantenimiento de control de plagas, haciéndose pasar por clientes y de esta manera lo hicieron llegar hasta una zona montañosa del sector El Hatillo”, explicaron las autoridades.

Cuando el ciudadano llegó al lugar acordado con "los clientes" recibió una llamada de un número desconocido, en la que le manifestaron que había ingresado a un sector dominado por una estructura criminal. Posteriormente, le advirtieron que se encontraba secuestrado y que si realizaba cualquier movimiento le dispararían, ya que lo tenían completamente rodeado. La condición para salir librado de la escena de terror, era pagar un millón de lempiras, de lo contrario, le aseguraron que no lo dejarían en libertad.

Los delincuentes también se comunicaron con la familia de la víctima para amenazarla. Minutos después, los parientes decidieron llamar a la Policía Nacional para solicitarles ayuda para rescatarlo. Durante la operación de rescate, las autoridades lograron dar con el paradero de la víctima y resguardarla de cualquier ataque, sin necesidad de pagar la cifra que estaban exigiendo. Las autoridades policiales no revelaron el nombre del afectado, sin embargo, aseguraron que se trataba de un hombre de 35 años que tenía por oficio técnico en fumigación. Los secuestradores, por su parte, huyeron de la escena del crimen. Aún se desconoce sus identidades y paradero, pero las agentes continúan en su búsqueda.

¿Qué es el secuestro virtual?

El secuestro virtual es una nueva modalidad en la que los malhechores contactan a empresas de servicios, como constructoras, de energía renovable o de repartición de agua, entre otros rubros, a través de los canales de comunicación que estas publican en sus redes sociales. "Buscan aquellos tipos de empresas que prestan un servicio, pero se hacen pasar por falsos clientes. Dicen ´fíjese que necesito un servicio´ y generalmente lo hacen en todos los puntos de la salida de la ciudad", indicaron los agentes policiales hace algunas semanas, en entrevista exclusiva con EL HERALDO. De acuerdo a los expertos, los criminales buscar que las víctimas lleguen a lugares retirados de la ciudad, pues esa estrategia les permite conseguir el dinero en contrarreloj. Una vez que los empleados llegan al supuesto punto de encuentro, suelen recibir una llamada o videollamada para amenazarlos en que están rodeados por hombres armados que permanecen en escondidos.