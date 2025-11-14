  1. Inicio
Era militar y futbolista: José García fue atropellado por un camión en el bulevar Centroamérica

Amante de las motocicletas y un gran amigo era José García, quien perdió la vida la noche del jueves tras ser atropellado por un camión mientras se conducía en su moto

  • 14 de noviembre de 2025 a las 10:04
Un hecho lamentable se registró la noche del jueves, donde José García fue atropellado por un camión en el bulevar Centroamérica. ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

Foto: Redes sociales
José Eduardo García Acosta perdió la vida la noche del jueves -13 de noviembre- tras ser atropellado por un camión mientras intentaba realizar un retorno indebido en un paso peatonal del bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa, Honduras.

 Foto: Redes sociales
El accidente ocurrió cuando García se desplazaba en su motocicleta e intentó cruzar por el paso de cebra, momento en el que su moto quedó directamente en la trayectoria del camión, provocando que fuera impactado.

 Foto: Redes sociales
Testigos del hecho confirmaron que el motociclista cayó al suelo tras el impacto y fue aplastado por una de las llantas del vehículo de carga pesada, provocando su muerte de manera inmediata.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes, mientras personal de Medicina Forense procedió al levantamiento del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
García Acosta era un joven conocido por su participación en actividades deportivas y sus salidas en grupos de "bikers". También era miliar activo.

 Foto: Redes sociales
Amigos y familiares expresaron su consternación por la tragedia, dejado mensajes de apoyo y resignacion en sus redes sociales.

Foto: Redes sociales
"Mi carnal Eduardo deja un vacío en nuestros corazones. Que descanse en paz, resignación cristiana a sus familiares", "Dios te lleve a un lugar donde morar, mi hermano. Un gran compañero de aventuras y un hermano biker, se nos adelantó", "Mi más sentido pésame a la familia; qué momento más difícil de mucha tristeza. Dios lo haya recibido y consuelo a su familia", son algunos de los comentarios en la publicación.

 Foto: Redes sociales
José Eduardo Acosta era un joven apasionado por el deporte y se desempeñaba como guardameta en un equipo local de La Paz.

Foto: Redes sociales
Las autoridades aún no han informado si el conductor del camión fue requerido para investigación.

 Foto: Redes sociales
