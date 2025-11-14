Era militar y futbolista: José García fue atropellado por un camión en el bulevar Centroamérica

Un hecho lamentable se registró la noche del jueves, donde José García fue atropellado por un camión en el bulevar Centroamérica. ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?
José Eduardo García Acosta perdió la vida la noche del jueves -13 de noviembre- tras ser atropellado por un camión mientras intentaba realizar un retorno indebido en un paso peatonal del bulevar Centroamérica, en Tegucigalpa, Honduras.
El accidente ocurrió cuando García se desplazaba en su motocicleta e intentó cruzar por el paso de cebra, momento en el que su moto quedó directamente en la trayectoria del camión, provocando que fuera impactado.
Testigos del hecho confirmaron que el motociclista cayó al suelo tras el impacto y fue aplastado por una de las llantas del vehículo de carga pesada, provocando su muerte de manera inmediata.
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes, mientras personal de Medicina Forense procedió al levantamiento del cuerpo.
García Acosta era un joven conocido por su participación en actividades deportivas y sus salidas en grupos de "bikers". También era miliar activo.
Amigos y familiares expresaron su consternación por la tragedia, dejado mensajes de apoyo y resignacion en sus redes sociales.
"Mi carnal Eduardo deja un vacío en nuestros corazones. Que descanse en paz, resignación cristiana a sus familiares", "Dios te lleve a un lugar donde morar, mi hermano. Un gran compañero de aventuras y un hermano biker, se nos adelantó", "Mi más sentido pésame a la familia; qué momento más difícil de mucha tristeza. Dios lo haya recibido y consuelo a su familia", son algunos de los comentarios en la publicación.
José Eduardo Acosta era un joven apasionado por el deporte y se desempeñaba como guardameta en un equipo local de La Paz.
Las autoridades aún no han informado si el conductor del camión fue requerido para investigación.