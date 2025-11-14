MP investigará muertes por presunta intoxicación alcohólica en Mezapa, Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) dará inicio a los trabajos de investigación tras las muertes registradas este viernes -14 de noviembre- por presunta intoxicación alcohólica en diferentes comunidades de Mezapa, Atlántida.
Lorena Cálix, portavoz del MP, notificó que ya se están haciendo las coordinaciones de investigación con los quipos de trabajo que pertenecen a la oficina regional de la Dirección de Medicina Forense en San Pedro Sula, direccionados por el doctor Christian Sánchez.
Confirmó que hasta el momento únicamente se han reportado cuatro cadáveres. "No tenemos un dato exacto de cuántos son los fallecimientos, solo nos han reportado cuatro por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)", informó.
Sin embargo, adelantó que eso no significa que en el transcurso de las próximas horas tengan acceso a otros reportes de más víctimas, siendo la última muerte registrada en el Mario Catarino Rivas.
De manera preliminar ha trascendido que se trataría de seis víctimas, aunque medios locales también hablan de 12 fallecidos.
Por su parte, la Policía Nacional, a través de un comunicado, indicó que se tiene a cuatro víctimas plenamente identificadas, las cuales respondían a los nombres de:
1. Gilberto Fuentes López, 66 años — falleció el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas.
2. Miguel Ángel Borjas Duarte, 37 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 05:00 horas.
3. Israel Alberto Vásquez, 48 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 07:00 horas.
4. José Omar Lara Ruiz, 30 años — falleció a las 02:00 horas del viernes 14 de noviembre en el Hospital Mario Catarino Rivas.
Las otras dos víctimas, cuyos datos permanecen en verificación oficial, ya fueron sepultadas por sus familias, cita el reporte de la Policía.
Ante la información sobre la presunta intoxicación alcohólica, Lorena Cálix explicó que no pueden "asegurar que estos decesos se hayan producido por la ingesta de un supuesto alcohol adulterado; será hasta que se hagan las autopsias correspondientes y se realicen los estudios pertinentes que podamos confirmar o no esos extremos".
Continuó: "En dado caso se confirme la información, las autoridades tienen la obligación de investigar estos hechos".
Los decesos se han reportado en diferentes puntos, algunos de difícil acceso, donde algunas de las víctimas incluso ya han sido enterradas sin el protocolo de autopsia, por lo que la abogada Cálix informó que, en caso de ser necesaria la exhumación, se tendrá que realizar.
Investigaciones en marcha
Tras conocer la situación, el director General de la Policía Nacional ordenó el despliegue urgente de dos equipos especializados de la (DPI) para realizar un proceso exhaustivo que incluye:
1. Rastrear el origen del alcohol: identificar la marca, lote, punto de elaboración y distribución.
2. Verificar la empresa productora y determinar si cuenta con permisos, controles sanitarios y licencias legales.
3. Establecer los puntos de venta dentro y fuera de la comunidad.
4. Coordinar con la Alcaldía Municipal y con el juez de Policía o Justicia Municipal para conocer si se han ejecutado operativos de supervisión en estancos, cantinas, billares y centros nocturnos.
5. Decomisar todo el producto remanente que se encuentre en circulación para evitar nuevos incidentes.
6. Entrevistar a testigos, familiares y comerciantes para fortalecer la línea investigativa.