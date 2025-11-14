MP investigará muertes por presunta intoxicación alcohólica en Mezapa, Atlántida

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) dará inicio a los trabajos de investigación tras las muertes registradas este viernes -14 de noviembre- por presunta intoxicación alcohólica en diferentes comunidades de Mezapa, Atlántida.

Lorena Cálix, portavoz del MP, notificó que ya se están haciendo las coordinaciones de investigación con los quipos de trabajo que pertenecen a la oficina regional de la Dirección de Medicina Forense en San Pedro Sula, direccionados por el doctor Christian Sánchez.

Confirmó que hasta el momento únicamente se han reportado cuatro cadáveres. "No tenemos un dato exacto de cuántos son los fallecimientos, solo nos han reportado cuatro por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)", informó.

Sin embargo, adelantó que eso no significa que en el transcurso de las próximas horas tengan acceso a otros reportes de más víctimas, siendo la última muerte registrada en el Mario Catarino Rivas.

De manera preliminar ha trascendido que se trataría de seis víctimas, aunque medios locales también hablan de 12 fallecidos.

Por su parte, la Policía Nacional, a través de un comunicado, indicó que se tiene a cuatro víctimas plenamente identificadas, las cuales respondían a los nombres de:

1. Gilberto Fuentes López, 66 años — falleció el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas.

2. Miguel Ángel Borjas Duarte, 37 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 05:00 horas.

3. Israel Alberto Vásquez, 48 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 07:00 horas.

4. José Omar Lara Ruiz, 30 años — falleció a las 02:00 horas del viernes 14 de noviembre en el Hospital Mario Catarino Rivas.

Las otras dos víctimas, cuyos datos permanecen en verificación oficial, ya fueron sepultadas por sus familias, cita el reporte de la Policía.