Motociclista colombiano muere tras ser arrollado por una volqueta en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito en San Pedro Sula provocó la muerte de un motociclista de nacionalidad colombiana, tras ser arrollado por una volqueta en el sector de Los Cármenes, frente a la residencial Girona.
La víctima fue identificada como Juan Camilo Vásquez Ruiz Valle, un joven de aproximadamente 25 años.
De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor del vehículo pesado no logró frenar debido al peso de la unidad, lo que provocó que la motocicleta quedara completamente atrapada bajo las llantas delanteras.
Equipos de emergencia y agentes de la Policía Nacional llegaron pocos minutos después del siniestro para acordonar la zona, controlar el tráfico y resguardar la escena mientras se realizaba el levantamiento del cadáver.
Según testigos, Vásquez Ruiz Valle se trasladaba en su motocicleta como parte de sus labores diarias; algunos pobladores señalaron que trabajaba como cobrador de "presta diario".
Peritos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron las primeras diligencias para reconstruir la escena que provocó la muerte de este extranjero.
Mientras tanto, personal de Medicina Forense trasladó el cuerpo del joven colombiano a la morgue de la ciudad, donde se llevará a cabo la autopsia correspondiente.