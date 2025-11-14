Motociclista colombiano muere tras ser arrollado por una volqueta en San Pedro Sula

Cortés, Honduras.- Un fatal accidente de tránsito en San Pedro Sula provocó la muerte de un motociclista de nacionalidad colombiana, tras ser arrollado por una volqueta en el sector de Los Cármenes, frente a la residencial Girona.

La víctima fue identificada como Juan Camilo Vásquez Ruiz Valle, un joven de aproximadamente 25 años.

De acuerdo con las primeras versiones recabadas en el lugar, el conductor del vehículo pesado no logró frenar debido al peso de la unidad, lo que provocó que la motocicleta quedara completamente atrapada bajo las llantas delanteras.