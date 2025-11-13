  1. Inicio
"Ya no puedo respirar": últimas palabras Franklin antes de morir en brazos de su padrastro

Tras presuntamente ser herido de bala por un policía, Franklin García murió en los brazos de su padrastro, don Santos, quien relató lo que él le dijo antes de morir

  • 13 de noviembre de 2025 a las 13:00
A la espera de la entrega del cuerpo de su hijastro se encuentra don Santos Saúl Gómez García, luego de que presuntamente un policía le quitara la vida de un disparo en Trojes, El Paraíso. Estas fueron las últimas palabras del joven:

 Fotos: Redes sociales
La madrugada de este jueves, Franklin Johan Gómez García, de 22 años, se encontraba fuera de su casa cuando su padrastro, don Santos, recibió una llamada de emergencia luego de que él fuera herido de bala.

 Fotos: Redes sociales
Según relató don Santos a EL HERALDO, en ese momento él se encontraba durmiendo, pero recibió una llamada en la que le notificaron que su hijastro estaba tirado en el suelo y que lo iban a trasladar a un centro de salud.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Sin pensarlo dos veces, salió de su casa y se trasladó al lugar, donde le notificaron que, debido a la gravedad de su herida, sería trasladado a otro centro asistencial, por lo que él se subió al carro y lo acompañó.

 Fotos: Redes sociales
Don Santos explicó que, en el camino, Franklin se iba quejando del dolor y le decía que tenía complicaciones para respirar. Murió antes de llegar al hospital.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
"Mi hijastro murió en mis brazos. Un minuto antes de morir dijo que un policía le había disparado por la espalda. Me dijo, ya no puedo respirar, pero ya no podíamos hacer nada", lamentó.

 Fotos: Redes sociales
"Antes de morir, él me dijo que un policía había sido, un policía uniformado. Se supone andaban en patrulla, porque ellos mismos lo habían llevado", reveló don Santos.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Con manchas de sangre en su ropa, don Santos está a la espera de la entrega de su cuerpo, pidiendo justicia por este hecho que hoy deja a su familia en luto.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Se conoció que Gómez recientemente había llegado desde Estados Unidos, por lo que su padrastro lamenta que haya llegado solo para perder la vida.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad del uniformado que le había disparado. Se mantienen las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
