Se estaban ahogando y tenían flema: qué se sabe de seis personas presuntamente intoxicadas en Mezapa

Las autoridades policiales y forenses han iniciado las investigaciones para determinar la causa exacta de los fallecimientos. Hasta el momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) identifica a cuatro fallecidos por los nombres de: Gilberto Fuentes López, 66 años — falleció el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas, Miguel Ángel Borjas Duarte, 37 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 05:00 horas; Israel Alberto Vásquez, 48 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 07:00 horas y José Omar Lara Ruiz, 30 años — falleció a las 02:00 horas del viernes 14 de noviembre en el Hospital Mario Catarino Rivas.