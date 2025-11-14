Se estaban ahogando y tenían flema: qué se sabe de seis personas presuntamente intoxicadas en Mezapa

Seis personas perdieron la vida tras presuntamente consumir bebidas alcohólicas en la comunidad de Toloa Adentro, Mezapa, Atlántida, en un hecho que ha consternado a la población local. ¿Qué se sabe sobre esta tragedia? Aquí le damos los detalles:
Según versiones preliminares, algunas de las víctimas fallecieron después de compartir bebidas alcohólicas en un punto de venta de la zona la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025.
Tras ingerir las bebidas, algunos comenzaron a sentirse mal, presentando dificultad para respirar. “Se pusieron a compartir un grupo de amigos, y luego se sintieron que se estaban ahogando, como que les venía una flema y agarraron para sus casas”, informaron.
La Policía Nacional reporta el ingreso de cinco fallecidos en las últimas horas: tres expiraron la madrugada del viernes 14 de noviembre y 1 el jueves 13, en horas de la noche. Sin embargo, de manera extraoficial se dice que serían seis las víctimas: un hombre identificado como Mario Ruiz, quien dijo ser cercano a los familiares de las víctimas, indicó que la sexta persona fallecida habría muerto en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.
Entre las víctimas se encuentra Lázaro Alfredo García, de 45 años, según confirmó su hermana, Xiomara García. La familia indicó que él fue uno de los primeros en morir.
Según relató ella, Lázaro regresó a casa después de compartir bebidas con sus amigos y murió poco después; la familia se enteró de que sus amigos habían muerto con los mismos síntomas.
Aunque no se ha confirmado de manera oficial, se sospecha que las bebidas podrían estar adulteradas, dado que todos presentaron síntomas similares en un corto período de tiempo.
Las autoridades policiales y forenses han iniciado las investigaciones para determinar la causa exacta de los fallecimientos. Hasta el momento, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) identifica a cuatro fallecidos por los nombres de: Gilberto Fuentes López, 66 años — falleció el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas, Miguel Ángel Borjas Duarte, 37 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 05:00 horas; Israel Alberto Vásquez, 48 años — falleció el viernes 14 de noviembre a las 07:00 horas y José Omar Lara Ruiz, 30 años — falleció a las 02:00 horas del viernes 14 de noviembre en el Hospital Mario Catarino Rivas.
Los familiares esperan la confirmación oficial de Medicina Forense para conocer con certeza las causas de las muertes y poder proceder con los funerales de las víctimas.
Todos los fallecidos presentaron síntomas como dolor intenso de estómago, vómitos y un rápido deterioro físico que se manifestó entre dos y tres horas después de ingerir el alcohol.