Video: asaltante ataca a guardia de seguridad en supermercado de La Ceiba

Adonay Fonseca, un hombre de la tercera edad, se encuentra recibiendo atención médica tras ser golpeado con un palo en la cabeza al menos nueve veces por el asaltante

  • 14 de noviembre de 2025 a las 06:54
El ataque quedó registrado en video, lo que podría facilitar la identificación y captura del responsable.

 Foto: Redes sociales

Atlántida, Honduras.- Mientras se encontraba en su turno de vigilancia en la madrugada, un guardia de seguridad fue víctima de un violento asalto en un supermercado, ubicado en el barrio Solares Nuevos de La Ceiba, Atlántida.

El hecho se registró exactamente a las 2:15 a.m., momento en el que don Adonay Fonseca se encontraba cerca de unas cajas de cartón.

En el video, que dura 1:54 minutos, se observa el momento en que el hombre sube unas gradas mientras el guardia se encuentra distraído. De pronto, lo ataca con un palo y lo golpea fuertemente en la cabeza en varias ocasiones.

Específicamente en el segundo 12 del video, el asaltante comienza a golpear al menos nueve veces a don Adonay, quebrándole el objeto en la cabeza.

Tras dejarlo caer al piso, el agresor amenaza con el mismo palo a la víctima, mientras se observa en la grabación que su cabeza comienza a sangrar. Luego de la agresión inicial, el asaltante despojó al guardia de sus pertenencias personales y posteriormente huyó del lugar.

Las autoridades ya fueron alertadas y se espera que inicien las investigaciones correspondientes, revisando las cámaras de seguridad. Se conoce que don Adonay se encuentra fuera de peligro y recibiendo atención médica.

Uno de los usuarios, de manera personal, ofreció 50 mil lempiras para quien dé información fidedigna sobre la identidad y el paradero del malechor. “Me avisan, yo iré por él personalmente y daré respuesta por esta misma página”, notificó.


