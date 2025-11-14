Video: asaltante ataca a guardia de seguridad en supermercado de La Ceiba

Atlántida, Honduras.- Mientras se encontraba en su turno de vigilancia en la madrugada, un guardia de seguridad fue víctima de un violento asalto en un supermercado, ubicado en el barrio Solares Nuevos de La Ceiba, Atlántida.

El hecho se registró exactamente a las 2:15 a.m., momento en el que don Adonay Fonseca se encontraba cerca de unas cajas de cartón.

En el video, que dura 1:54 minutos, se observa el momento en que el hombre sube unas gradas mientras el guardia se encuentra distraído. De pronto, lo ataca con un palo y lo golpea fuertemente en la cabeza en varias ocasiones.