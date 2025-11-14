Seis personas pierden la vida tras presunta intoxicación alcohólica en Mezapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Tras departir un momento con bebidas alcohólicas, seis personas perdieron la vida la tarde del jueves -13 de noviembre- en la comunidad de Toloa Adentro, Mezapa, Atlántida.
Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero se informó que se trataba de una persona mayor de edad y otras cinco de entre 30 y 40 años.
De manera preliminar se informó que estas personas se encontraban en horas de la noche en un puesto de ventas de alcohol y que comenzaron a beber.
Al pasar los minutos, empezaron a presentar molestias en su cuerpo, por lo que cada uno de ellos se dirigió a su casa. Algunos de ellos se sentían mareados y comenzaron a experimentar dificultad para respirar, con presencia de flemas y espuma en la boca.
Cinco de ellos perdieron la vida horas después de consumir estas bebidas, mientras que la sexta víctima murió en horas de la madrugada.
Según el relato en Hoy Mismo de Mario Ruiz, cercano a los familiares de las víctimas, presuntamente las víctimas tomaron "agua ardiente" y, “a las dos y tres horas después, las víctimas empezaron a caer”.
Hasta el momento se desconoce si se trata de alguna intoxicación por consumo de alcohol adulterado, por lo que las autoridades tendrán que iniciar las investigaciones de estas seis muertes.