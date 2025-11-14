Seis personas pierden la vida tras presunta intoxicación alcohólica en Mezapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.- Tras departir un momento con bebidas alcohólicas, seis personas perdieron la vida la tarde del jueves -13 de noviembre- en la comunidad de Toloa Adentro, Mezapa, Atlántida.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas, pero se informó que se trataba de una persona mayor de edad y otras cinco de entre 30 y 40 años.

De manera preliminar se informó que estas personas se encontraban en horas de la noche en un puesto de ventas de alcohol y que comenzaron a beber.