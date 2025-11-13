Comenzaba a ir a la iglesia y recibió 20 disparos: "El Mensajero", pandillero asesinado en Los Alpes

En una de las zonas más violentas de Comayagüela, capital de Honduras, "El Mensajero", un integrante de la Pandilla 18, fue asesinado de al menos 20 disparos en horas de la noche del pasado lunes 10 de noviembre. Conozca el historial criminal que tenía.
El crimen ocurrió en la colonia Los Alpes, un sector que conecta las colonias Peña por Bajo y 14 de Marzo, en Comayagüela, catalogadas como “zonas de peligro” ante los casos de violenica que se han registrado en la zona.
José Steven Godoy Castillo, de 26 años, conocido como “El Mensajero” o “El Silencioso”, caminaba por una calle solitaria cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon sin mediar palabra.
Su cuerpo quedó tendido en plena vía pública, rodeado de casquillos. Vecinos alertaron al 911 al escuchar las detonaciones y ver el cadáver, pero cuando los cuerpos de socorro llegaron al sitio, ya no presentaba signos vitales.
Según informes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), Godoy Castillo era un miembro activo de la Pandilla 18 y había sido capturado en abril de 2025 en la colonia La Cañada, donde operaba como presunto cabecilla de la estructura criminal.
Durante su detención, las autoridades le decomisaron droga lista para su distribución, además de evidencia que lo vinculaba con un homicidio múltiple ocurrido en el mismo sector.
Alias “El Mensajero” ya había sido detenido en varias ocasiones porque se presumía que estuvo vinculado a homicidios, extorsión y tráfico de drogas.
Sin embargo, allegados a la víctima aseguraron que José Steven había decidido cambiar su rumbo y afirmaron que se había retirado de la pandilla, y que incluso había entregado su vida a Dios.
Pero a pesar de sus intentos de alejarse de la vida criminal, las últimas semanas “El Mensajero” habría retomado contacto con estructuras delictivas, lo que podría haber motivado su asesinato.
Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con ajustes de cuentas entre pandillas o con su estatus de “peseta” (término usado para referirse a los miembros que se retiran de las maras)