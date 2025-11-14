  1. Inicio
Brutal accidente deja tres personas atrapadas dentro de un vehículo en Catacamas

El Cuerpo de Bomberos rescató a tres personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en el municipio de Catacamas

  • 14 de noviembre de 2025 a las 11:17
1 de 10

Tres personas quedaron atrapadas dentro de un vehículo tipo pick-up luego de sufrir un brutal accidente de tránsito en el barrio El Campo del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
2 de 10

Las víctimas se trasladaban en el carro de color azul cuando impactaron, aparentemente, contra un árbol.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
3 de 10

El fuerte impacto aplastó por completo el hierro superior del vehículo y dejo atrapadas a las tres personas que se transportaban en el automotor.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
4 de 10

Una de las víctimas fue identificada como: Franklin Adonis Cruz Flores, de 33 años.

Foto: Cuerpo de Bomberos
5 de 10

Mientras que, las otras dos personas responden a los nombres de: Carla María Godoy Sánchez, de 28 años, y Dani Josué Tejada, de 58.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
6 de 10

Los vecinos que presenciaron el hecho llamaron inmediatamente al Cuerpo de Bomberos para que auxiliaran a las víctimas.

Foto: Cuerpo de Bomberos
7 de 10

Momentos después, las autoridades acudieron al sector y retiraron el amasijo de hierro que mantenía inmovilizadas a los tres pasajeros.

Foto: Cuerpo de Bomberos
8 de 10

Aunque las tres personas sobrevivieron al accidente, sufrieron algunas heridas que desestabilizaron su salud.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
9 de 10

En consecuencia, después de rescatarlos, el Cuerpo de Bomberos les brindó primeros auxilios.

Foto: Cuerpo de Bomberos
10 de 10

Posteriormente, fueron trasladados hasta el Hospital Católico Santo Hermano Pedro, de Catacamas, Olancho, donde ya están siendo atendidos como corresponde.

Foto: Cuerpo de Bomberos
