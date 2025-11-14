Brutal accidente deja tres personas atrapadas dentro de un vehículo en Catacamas

Tres personas quedaron atrapadas dentro de un vehículo tipo pick-up luego de sufrir un brutal accidente de tránsito en el barrio El Campo del municipio de Catacamas, departamento de Olancho.
Las víctimas se trasladaban en el carro de color azul cuando impactaron, aparentemente, contra un árbol.
El fuerte impacto aplastó por completo el hierro superior del vehículo y dejo atrapadas a las tres personas que se transportaban en el automotor.
Una de las víctimas fue identificada como: Franklin Adonis Cruz Flores, de 33 años.
Mientras que, las otras dos personas responden a los nombres de: Carla María Godoy Sánchez, de 28 años, y Dani Josué Tejada, de 58.
Los vecinos que presenciaron el hecho llamaron inmediatamente al Cuerpo de Bomberos para que auxiliaran a las víctimas.
Momentos después, las autoridades acudieron al sector y retiraron el amasijo de hierro que mantenía inmovilizadas a los tres pasajeros.
Aunque las tres personas sobrevivieron al accidente, sufrieron algunas heridas que desestabilizaron su salud.
En consecuencia, después de rescatarlos, el Cuerpo de Bomberos les brindó primeros auxilios.
Posteriormente, fueron trasladados hasta el Hospital Católico Santo Hermano Pedro, de Catacamas, Olancho, donde ya están siendo atendidos como corresponde.