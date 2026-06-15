A raíz de una golpiza joven muere tras ser ingresado al Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Producto de haber recibido una golpiza, un joven falleció la noche del domingo, en la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE).

El hecho violento tuvo lugar en la colonia Vegas del Country, al noreste de Comayagüela, alrededor de las 10:00 de la noche, según notificó la Policía Nacional (PN).

Este fue identificado como Cristofer Rolando Martínez López, de 32 años de edad, originario del Distrito Central (DC), y con domicilio en la misma zona dónde recibió la brutal agresión.