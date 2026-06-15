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A raíz de una golpiza joven muere tras ser ingresado al Hospital Escuela

En estado grave fue llevado al Hospital Escuela, en un intento de salvarle la vida, pero sus lesiones fueron en órganos vitales

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 15:09
A raíz de una golpiza joven muere tras ser ingresado al Hospital Escuela

El cuerpo fue ingresado en horas de la noche a la morgue del Ministerio Público (MP).

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Producto de haber recibido una golpiza, un joven falleció la noche del domingo, en la Sala de Emergencias del Hospital Escuela (HE).

El hecho violento tuvo lugar en la colonia Vegas del Country, al noreste de Comayagüela, alrededor de las 10:00 de la noche, según notificó la Policía Nacional (PN).

Este fue identificado como Cristofer Rolando Martínez López, de 32 años de edad, originario del Distrito Central (DC), y con domicilio en la misma zona dónde recibió la brutal agresión.

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Motivo

Información preliminar que trascendió después de suscitado la embestida contra Cristofer Rolando, indica que varios sujetos lo abordaron en una de las calles de Vegas del Country, y estos comenzaron a patearlo y a pegarle puñetazos en todas partes de su cuerpo.

Al cabo de unos minutos, los enfurecidos atacantes lo dejaron de golpear, casi inconciente, tirado en el suelo. En estado grave fue trasladado en una ambulancia hacia el centro médico asistencial, pero a los minutos de haber sido ingresado, éste expiró.

El cadáver fue llevado a la morgue del Ministerio Público (MP), de dónde fue retirado en horas de la madrugada de este lunes por sus parientes.

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De los agresores, se desconoce quiénes son y cuál fue el motivo real por el que emprendieron el ataque que tuvo un desenlace fatal.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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