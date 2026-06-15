De un paro cardiaco murió el abuelo de joven masacrado en la colonia Saturno de SPS

"Una de las líneas de investigación apuntarían a que dos de estos jóvenes, la joven y otro de los cuerpos tendrían que ver con estar vinculados a una estructura criminal (...) por disputas de ventas de estupefacientes en la zona. Esto apuntaría a que el hecho habría sido perpetrado por la Padilla 18", informó un agente de la Policía Nacional el reciente domingo 14 de junio.