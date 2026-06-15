De un paro cardiaco murió el abuelo de joven masacrado en la colonia Saturno de SPS

La masacre de tres jóvenes en un taller de motocicletas ubicado en la colonia Saturno, sector Satélite, en San Pedro Sula, sigue causando conmoción en la localidad. De hecho, el reciente domingo trascendió la muerte del abuelo de Joshua Gerardo Bautista Hernández, de 23 años, una de las víctimas, quien según allegados, no soportó la noticia sobre la muerte de su nieto. A continuación los detalles.
Según las versiones brindadas a través de medios locales de la ciudad, el abuelo de Joshua "no resistió el golpe", falleciendo por un paro cardiopulmonar.
Según familiares, Joshua perdió la vida el pasado sábado -13 de junio- por encontrarse en el lugar equivocado. "El andaba en la Satélite porque ahorita en Trujillo va a haber un evento, un pique de cuarto de milla, entonces él iba a ir a competir. Él llevaba esa moto ahí, donde tuvieron el percance, a cambiarle las llantas y fue solo a hallar la muerte", manifestó su padre, Gerardo Bautista.
El padre de Joshua rechazó categóricamente las versiones preliminares de la Policía Nacional, que refirieron una presunta disputa territorial entre grupos organizados como móvil del crimen. "Lo más fácil para la Policía es vincular, hacer especulaciones, pero no investigan a fondo. Las especulaciones en la Policía son la nueva forma de investigar", cuestionó.
Asimismo, describió a Joshua como un mecánico honesto que laboraba en un taller del barrio Medina. "Mi hijo era una persona trabajadora. Los mismos patrones de él le pueden decir a ustedes como medios de comunicación qué clase de muchacho era. Era una persona humilde", agregó el acongojado padre.
Entre las víctimas de la matanza también se identificó a Jensy Yulieth Leiva Romero, de 20 años, y Brayan Francisco Briones García, de 28, quienes presuntamente estarían ligados a venta de drogas por la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13.
"Una de las líneas de investigación apuntarían a que dos de estos jóvenes, la joven y otro de los cuerpos tendrían que ver con estar vinculados a una estructura criminal (...) por disputas de ventas de estupefacientes en la zona. Esto apuntaría a que el hecho habría sido perpetrado por la Padilla 18", informó un agente de la Policía Nacional el reciente domingo 14 de junio.
No obstante, el agente señaló que un equipo de inteligencia sigue investigando para confirmar o descartar tales hipótesis.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron ingresados a la morgue sampedrana, donde se les realizó la respectiva autopsia para luego ser entregados a sus familiares para efectos de velatorio y entierro.
Mientras tanto, las indagaciones para esclarecer el caso continúan. Por su parte, la familia de Joshua pide a las autoridades que se haga justicia por su muerte, remarcando que murió por estar en el lugar equivocado.