Hay una menor y todos eran familia: rostros de las víctimas de la masacre en Tulanguare, Yoro

Un saldo de tres personas muertas dejó la nueva masacre registrada en la aldea Tulangure en el departamento de Yoro. Un nuevo hecho violento que enluta a una familia. Las autoridades aún investigan si hay una cuarta persona muerta.
La violencia en la zona norte le arrebató la vida a miembros de una sola familia,: dos mujeres y un hombre y preliminarmente se informó que una de ellas es menor de edad.
Hasta el momento las autoridades manejan que son tres las personas muertas, aunque medios de Yoro informan que serían cuatro las víctimas. Las autoridades solo hablan dos mujeres (una de ellas menor de edad) y un hombre.
Edgardo Barahona, portavoz de la Policía Nacional informó que ocurrió el pasado domingo a eso de las 9:00 de la noche cuando vecinos en el lugar escucharon una ráfaga de disparos
"Desconocidos llegaron hasta la vivienda de esta familia y lamentablemente les han quitado la vida utilizando armas de fuego", dijo Barahona.
Sobre el parentesco de las víctimas, Barahona sostuvo: "Se habla de dos personas, dos adultos y una menor de edad por los apellidos que se nos han compartido podría tratarse de integrantes de un mismo núcleo familiar"
Barahona sostuvo que se va esperar el proceso de identificación de Medicina Forense para poder confirmar con certeza quiénes son las víctimas de este nuevo hecho violento.
Los nombre que preliminar trascienden son: Carmen Lobo, Mario Macedo y Yaritza Suárez. La menor que habría muerto en el hecho era conocida cariñosamente cono "Chayito", según se informó ella es nieta de don Mario.
Según información preliminar una de las víctimas fue hallada sin vida en el sector de "La Aguja", pero las autoridades no han confirmado cuál de ellas.
Dos de las víctimas quedaron en el suelo, tendidas boca a abajo. A una le habrían disparado en la cabeza ya que en las imágenes se observa rastros de sangre.