Privados de libertad utilizaban a dos hombres para extorsionar en Santa Ana

Santa Ana, Honduras.- Elementos de la Policía Nacional (PN) capturaron a dos hombres que se dedicaban a extorsionar en el municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos operaban bajo las órdenes de privados de libertad que exigían enormes cantidades de dinero a los negocios y vecinos de la zona.
“Mantenían comunicación directa con privados de libertad, quienes desde los centros penitenciarios coordinaban amenazas y cobros extorsivos”, señaló la institución policial.
Los supuestos extorsionadores fueron identificados por sus alias: “El Sarco” y “Tony”. Sin embargo, aún se desconocen sus nombres verdaderos.
Las autoridades explicaron que este grupo delictivo exigía pagos semanales a sus víctimas bajo amenazas de muerte y actos de intimidación.
Además, se conoció que no solo delinquían en Santa Ana, sino también en municipios aledaños, afectando duramente la economía de todos sus residentes.
Los sospechosos fueron remitidos a las instancias competentes para ser investigados y continuar con el proceso legal en su contra.
Mientras tanto, los privados de libertad involucrados también serán investigados para proceder con el proceso legal correspondiente.