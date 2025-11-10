Privados de libertad utilizaban a dos hombres para extorsionar en Santa Ana

Santa Ana, Honduras.- Elementos de la Policía Nacional (PN) capturaron a dos hombres que se dedicaban a extorsionar en el municipio de Santa Ana, departamento de Francisco Morazán.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos operaban bajo las órdenes de privados de libertad que exigían enormes cantidades de dinero a los negocios y vecinos de la zona.

“Mantenían comunicación directa con privados de libertad, quienes desde los centros penitenciarios coordinaban amenazas y cobros extorsivos”, señaló la institución policial.