Matan a joven hondureño en Virginia tras partido de fútbol; lo amenazaban

Su familia denuncia que semanas antes el adolescente había recibido amenazas e imágenes de personas armadas, y ahora clama justicia mientras busca repatriarlo a Honduras.

Virginia, Estados Unidos.- Evin Alberto Herrera Pineda, un joven hondureño de 16 años, fue asesinado el pasado 15 de octubre en el condado de Fairfax, Virginia , en Estados Unidos, luego de un partido de fútbol.

El ataque ocurrió cerca de la avenida Parcher, en el área de Hutchison. Según los familiares, Evin recibió un disparo mientras huía del lugar y cayó gravemente herido a pocos metros del campo, siendo declarado muerto en la escena.

En el sitio aún permanece un peluche y manchas de sangre como recordatorio del crimen.

“Yo fui la que corrí más rápido, llegué donde él estaba tendido, pero la policía no me dejó avanzar más”, relató entre lágrimas la madrastra del joven, quien fue testigo del hecho.

Según su padre, las amenazas comenzaron desde el 15 de septiembre y se intensificaron con mensajes intimidantes y publicaciones en redes sociales.

La familia denunció la situación ante la Herndon High School, donde Evin cursaba el onceavo grado, aunque las autoridades escolares indicaron que el crimen no ocurrió dentro de las instalaciones ni durante horario escolar.

“Él tenía amenazas dentro del colegio, porque son jóvenes que están dentro del colegio estudiando, pero afuera andan haciendo sus cosas malas”, señaló el padre. Asimismo, aclaró que Evin no estaba involucrado en pandillas, pero conocía su presencia y optó por mantenerse al margen, lo que podría haber motivado las amenazas.