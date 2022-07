“Era la primera vez que salía con ellos”, lamenta familia de Elvira, víctima de accidente en Cortés

¿Qué dicen sus familiares?

Elvira, de 65 años, residía en la colonia Coco Sur de Choloma, donde era muy querida. La mujer fue sepultada el pasado lunes.

“La noche que salió no nos dimos cuenta, ella vivía en la otra cuadra y era amiga de Carmen y Cristian. Nosotros nos dimos cuenta hasta el día siguiente. Era la primera vez que mi mamá salía con ellos de noche”, lamentó Elvin Mejía, su hijo.

Según contó a Grupo Opsa, doña Elvira se había separado del padre de sus hijos hace más de 25 años y estuvo laborando en una maquila para terminar de criar a sus hijos.

Al crecer, sus hijas migraron a Estados Unidos y quedó a cargo de su nieta, quien luego de casó. De modo que la mujer vivía solamente con su hijo menor. “A lo mejor se sentía sola y decidió salir con ellos, porque era la primera vez que salía con ellos aunque eran amigas”, reiteró Mejía.

Por otro lado, se conoció que la camioneta en la que salieron la noche del domingo es del padre de un sobrino de Carmen Torres, una de las víctimas, pero él estaba a cargo. “Cuando llegué de trabajar vi que ya estaban listos para irse, yo no quería que fueran, no quería prestar la camioneta porque sabía que iban a beber y no quería que manejara Willian”, relató el joven.

Este último, Willian Alexander Brizuela Sánchez (23), era el conductor y es quien resultó gravemente herido.

