Seis muertos deja aparatoso accidente contra una rastra en La Campana, Puerto Cortés

“Dios mío, si estabamos todos juntos”

Una mujer identificada como ‘Lilibeth’ reveló a un medio de comunicación capitalino que ella compartió con las víctimas en la playa minutos antes de la tragedia.

“Sí estuvimos allá y todo, en la playa y supuestamente ellos dijeron vamonos les voy a dar jalón y no, nosotros mejor pagamos un taxi y nos vinimos. Ellos venian atrás de nosotros cuando pasó esto”, dijo impactada.

Según contó, decidió no irse con ellos ya que no los conocía. “Dios mío, si estabamos todos juntos. Si yo me hubiera subido ahí estuviera, andaban tomados todos, ahí se miran las botellas”, agregó.

Esta situación fue una especie de segunda oportunidad para Lilibeth, quien dijo que “Mejor hay que buscar de Dios porque yo ya presentía este momento”, concluyó.

