Por lesiones y daños acusan a conductor de bus que chocó contra puente en el bulevar FF AA

El conductor tiene su permiso de conducir suspendido de forma definitiva desde el año 2019, por lo anterior el responsable ha sido remitido a la Fiscalía del Ministerio Público, para la judicialización de su proceso. Él está bajo arresto provisional.

El motorista, identificado como Alex Nahún Medina, dijo que impactó el vehículo tipo “rapidito” contra la estructura porque perdió el control debido a un bache y descartó que haya sido por imprudencia al ir a exceso de velocidad.

“Ahí hay un bache y el bache me quitó el timón. Yo vengo como a 50 o 60 (kilómetros por hora), entonces se me reventó la transmisión... No lo pude controlar”, declaró el hombre que llevaba el vehículo en entrevista con un medio de comunicación.