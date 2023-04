Conductor que chocó contra puente en el bulevar FF AA no tenía permiso de conducir y sumaba varias faltas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque aseguró que era la primera vez que sufría un incidente mientras conducía, el conductor que impactó el miércoles contra un puente y dejó heridas a varias personas no tenía permiso de conducir y acumulaba casi una decena de faltas viales en su expediente, según informaron las autoridades en las últimas horas.

Varias personas resultaron lesionadas y algunas incluso quedaron atrapadas entre el amasijo de hierro de la parte frontal del vehículo. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales.

“Ahí hay un bache y el bache me quitó el timón. Yo vengo como a 50 o 60 (kilómetros por hora), entonces se me reventó la transmisión... No lo pude controlar”, declaró el hombre que llevaba el vehículo en entrevista con un medio de comunicación.

El reportero de Q’ Hubo TV le consultó si iba muy rápido o bajo los efectos de bebidas alcohólicas u otras sustancias, pero el conductor fue tajante al responder que no.