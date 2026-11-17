Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer de 43 años fue capturada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la colonia San Francisco, en Comayagüela, Francisco Morazán. A la mujer se le señala de ofrecer plazas de trabajo en instituciones del gobierno a cambio de pagos de hasta 20,000 lempiras.

La detención de la hondureña se ejecutó tras una orden judicial emitida el 22 de mayo de 2019 por los juzgados de Tegucigalpa.

A la sospechosa se le investiga por el delito de estafa, relacionado con supuestas ofertas laborales que nunca se concretaron.

Las investigaciones de la Unidad de Usurpaciones indican que, durante 2019, la sospechosa ofreció puestos de trabajo en distintas instituciones gubernamentales a varias ciudadanas, a quienes solicitaba 20,000 lempiras por cada plaza. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Pese a los cobros que realizaba, las ofertas laborales nunca se materializaron, por lo que las afectadas acudieron a las autoridades policiales para interponer las denuncias correspondientes.