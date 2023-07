Policía Militar solicitará usar hospitales móviles en cárceles: “Nos pueden servir antes que sean una chatarra completa”

La compra se realizó a la empresa Elmed Medical System Inc., cuyo representante Axel López es acusado de estafa por el Ministerio Público de Honduras por entregar estructuras no aptas para atender a enfermos durante los meses críticos de la pandemia

La Fiscalía detectó que las unidades y el equipo no solo está sobrevalorado, sino que no no es funcional para ingresar a pacientes que contraigan la enfermedad, generando un millonario perjuicio para el Estado.

Ahora se está a la espera de la respuesta del INP para que los módulos puedan ser utilizados por la Policía Militar.