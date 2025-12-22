  1. Inicio
Sin vida y en un callejón: así encontraron a un hombre en el barrio Perpetuo Socorro

Un hombre fue encontrado sin vida este lunes en un callejón del barrio Perpetuo Socorro. Hasta el momento, se desconocen las razones de su muerte

  • Actualizado: 22 de diciembre de 2025 a las 10:40
Una persona del sexo masculino amaneció sin vida este lunes —22 de diciembre— en un callejón del barrio Perpetuo Socorro, en Comayagüela, la capital de Honduras.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Tirado a la mitad de un estrecho callejón, con una bolsa para basura encima y sin signos vitales, así fue encontrado el cuerpo la mañana de este lunes.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDOO
Vecinos del sector se percataron de la presencia del cuerpo e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Momentos después, agentes llegaron hasta la escena para revisar lo ocurrido y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.

Foto: Alex Pérez
Un equipo de Medicina Forense también llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Hasta el momento, se desconocen las razones que le habrían provocado la muerte.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
No obstante, las autoridades ya comenzaron una investigación para conocer las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
El cuerpo del hombre fue trasladado hasta la Morgue capitalina, donde realizarían los procesos necesarios para determinar la causa oficial de su muerte.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Cabe destacar que, las autoridades policiales tampoco han dado a conocer la identidad del hombre.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Se espera que, en las próximas horas, las autoridades identifiquen el cuerpo y notifiquen a los familiares de la pérdida.

 Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
