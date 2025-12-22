Sin vida y en un callejón: así encontraron a un hombre en el barrio Perpetuo Socorro

Una persona del sexo masculino amaneció sin vida este lunes —22 de diciembre— en un callejón del barrio Perpetuo Socorro, en Comayagüela, la capital de Honduras.
Tirado a la mitad de un estrecho callejón, con una bolsa para basura encima y sin signos vitales, así fue encontrado el cuerpo la mañana de este lunes.
Vecinos del sector se percataron de la presencia del cuerpo e inmediatamente alertaron a las autoridades policiales.
Momentos después, agentes llegaron hasta la escena para revisar lo ocurrido y confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.
Un equipo de Medicina Forense también llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver.
Hasta el momento, se desconocen las razones que le habrían provocado la muerte.
No obstante, las autoridades ya comenzaron una investigación para conocer las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos.
El cuerpo del hombre fue trasladado hasta la Morgue capitalina, donde realizarían los procesos necesarios para determinar la causa oficial de su muerte.
Cabe destacar que, las autoridades policiales tampoco han dado a conocer la identidad del hombre.
Se espera que, en las próximas horas, las autoridades identifiquen el cuerpo y notifiquen a los familiares de la pérdida.